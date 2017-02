Acuden a toma de muestras de ADN

GUADALUPE MIRANDA

El siglo de torreón

Decenas de familiares de personas desaparecidas, acudieron al llamado para la toma de muestras de ADN, necesarias para la identificación de restos humanos. La mayoría de los asistentes no contaba con su denuncia, pero sólo unos cuantos decidieron hacerlo.

La toma de las muestras sanguíneas se llevó a cabo en las instalaciones del Servicio Médico Forense de la PGJE ubicado en el ejido San Miguel del municipio de Matamoros entre los límites con Torreón.

Silvia Ortiz y Óscar Sánchez-Viesca, integrantes del grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida) y padres de la desaparecida Fanny, acudieron para dar asesoría a los familiares que como ellos, sufren el dolor de no saber el paradero de sus seres queridos.

Como Elizabeth, cuya madre Cecilia Lomas desapareció hace siete años en Torreón. Por temor, sus hijos nunca presentaron la denuncia por su desaparición, pero lograron vencerlo y acudieron al llamado que lanzó la PGJE en conjunto con las agrupaciones como Vida y Fuundec que integran a familias de personas desaparecidas, para que asistieran a la toma de muestras de ADN.

Lo que también la animó, fueron los miles de restos que se han entrado en varios puntos de la ciudad, "pienso: a lo mejor es mi mamá, pero como no hubo denuncia digo, como nos va a avisar, pero ya creo ya vencí el miedo y por eso me animé", comentó con tristeza.

El lugar encerraba historias como ésta, en donde la desesperación de no saber más de sus familiares desaparecidos, los motivó a salir de casa y atender ese llamado.

Y es que el primer piso del Semefo lució abarrotado por las personas que deseaban dar su muestra.

"Lo que estamos realizando ahorita es la toma de muestras sanguíneas a personas que tienen familiares desaparecidos, lo vamos ahorita es tomar su muestra para identificar su perfil genético y trata de buscar sobre los restos si la persona se encuentra ahí", explicó uno de los especialistas del laboratorio de genética forense de la PGJE.

La toma consistió en un pinchazo en uno de sus dedos para extraer de cuatro a seis gotas de sangre, suficientes para realizar hasta cuatro pruebas, cada una con una vigencia cercana a los 10 años.

Por su parte, Silvia Ortiz, se mostró satisfecha con la respuesta de las familias y comentó que espera que ésta no sea la primera toma de muestras de ADN, que realicen las autoridades estatales.

"Se me pone hasta la piel de gallina al ver esto, que bueno que la gente se animó y vino", y es que asegura que con este tipo de prácticas, facilitará la identificación de los miles de restos encontrados, "vamos a encontrar a su familiar y su familiar a su familia y que van a regresar a casa, que eso es lo importante. No es la manera, y no lo queríamos así", comentó la vocera de grupo Vida.

