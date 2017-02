La incoherencia de la directiva azulcrema

Agencias

- Ricardo La Volpe "ha vendido más humo" que Ignacio Ambriz. Contra los mismos rivales, los números del "Bigotón" al frente del América no podrán alcanzar a los de Nacho.

El timonel mexicano fue despedido por Ricardo Peláez, presidente deportivo de la institución azulcrema, con 14 puntos y en el séptimo lugar del Apertura 2016, tras nueve jornadas. Esa cantidad de unidades, el cuadro águila no la igualará en la fecha nueve de este torneo, aunque le ganen a Cruz Azul y a León, sus próximos dos compromisos.

Los amarillos lavolpistas suman siete puntos y ocupan el sitio 14 en la tabla de posiciones del Clausura 2017, tras siete encuentros jugados (cuatro descalabros); los de Ambriz, a la misma altura en la temporada pasada tenían 11 puntos cosechados (dos descalabros).

Pese a que los números del sudamericano serán peores que los de su antecesor al momento de haber sido cesado, Peláez negó la semana anterior que su intención es realizar algún movimiento en el caliente banquillo de su equipo.

"Desde que llegamos a la institución nos han tratado de maravilla. Hemos tratado de poner nuestro sistema de juego. En ese aspecto, a Ricardo [La Volpe] lo veo mejor que nunca y con muchísimas ganas de sacar esto adelante", comentó Rafael García, auxiliar del ex seleccionador tricolor, tras la derrota del sábado pasado ante Guadalajara.

"El Chiquis" achaca la depresión americanista a que parte del plantel no se encuentra en el momento idóneo para lucir: "No hay nada que reprocharle al equipo en cuanto a actitud, se mataron hasta el último minuto. No están pasando por su mejor momento".

La Volpe ha repetido en diversas comparecencias ante los medios de comunicación que "me ha gustado el funcionamiento del equipo".

Sin embargo, la realidad muestra que el América se encuentra en picada y será peor que el de Ignacio Ambriz, cuando fue despedido del Nido de Coapa.

Ricardo La Volpe descartó haber criticado como "vendedor de humo" a su colega del Cruz Azul, Paco Jémez.

"Jamás lo critiqué a [Paco Jémez]. Dan un ejemplo que los que vienen de Europa y como que vienen a enseñarnos", aclaró el argentino.

"Dije: 'A mí nadie me vende humo. Yo no compro humo' ¿Qué es humo? Cuando me empiezan a decir que el desayuno a las 8 de la mañana antes de los entrenamientos", ahondó para ESPN.

El "Bigotón" explicó que prefiere a los jugadores que "gambetean" a la alimentación que éstos pudiera tener en la semana.

América y Cruz Azul tienen un gran reto: afinar la puntería y mantener el clásico joven como el más explosivo del futbol mexicano.

De todas las batallas por el orgullo, ésta es la que más goles ofrece.

Desde 2010, Águilas y cementeros se han enfrentado en 16 partidos, con saldo de 47 dianas para un promedio de 2.9 anotaciones por juego.

Números más altos que los que registra en esta década el "clásico nacional", en el que se han cosechado 38 tantos en 19 cotejos para un promedio de dos goles.

De hecho, el clásico joven supera al América-Pumas, contienda que se ha disputado 20 veces en los últimos siete años, con 37 dianas y una media de 1.95 pepinos por duelo.

Clásico de goles