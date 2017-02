Desconfían de proceso para asignar las obras

Dudas. El gremio de los constructores señaló que no participan en las licitaciones de obras públicas porque no tienen confianza en las autoridades, en la forma en cómo se asignan los proyectos.

CONSTRUCTORAS OPTAN POR NO PARTICIPAR EN LICITACIONES

Al Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera no le sorprende que 8 empresas concentren el 50 % de la obra pública local. Señalan que debido a que no tienen confianza en las autoridades las firmas constructoras han optado mejor en no participar.

Aldo Villarreal Murra, presidente del Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera, dijo que el problema que se tiene dentro del sector es que los constructores no tienen confianza en las autoridades que hacen la revisión de propuestas, por lo que optan por no participar en las licitaciones de obras y provoca que se presenten propuestas con sobrecostos altísimos.

"A la gente ya no le interesa participar por la falta de un piso parejo para todos los que concursan".

Comentó que la percepción dentro del sector es que las obras ya están "dadas" a ciertas empresas y por ello nadie se molesta en participar.

Recordó que en la obra del Centro de Convenciones de Torreón pocas fueron las empresas que participaron por esta idea que se tiene, ya que una práctica común es que se descarte por cualquier motivo propuestas de firmas medianas.

"Si hubiera confianza en el proceso de licitación se presentaría un gran número de ofertas económicas, con precios más competitivos."

Mencionó que la ausencia de participantes provoca sobrecostos altísimos en las obras que se licitan, lo cual lo paga a final de cuenta la sociedad con obras caras.

Por su parte, CMIC Laguna dice que los constructores dicen simplemente que no hay la confianza en las dependencias sobre la forma de que se adjudican las obras públicas en Torreón.

Aun cuando se televisara la revisión de las propuestas como lo está haciendo la SCT en Durango, Hugo Pérez Agüero, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Laguna, comentó que un buen número de licitaciones se da mediante compranet, por lo que los fallos que se otorgan a favor de firmas constructoras tendrían que revisar el proceso por parte de las autoridades correspondientes, como lo es la función pública, sobre todo en procesos o adjudicaciones directas.

"La señal que se manda es tal que obviamente las constructoras no participan porque no hay credibilidad para hacerlo".

Al preguntarle cómo mejorar esa confianza, indicó que esa es la parte que le toca a las propias dependencias, las cuales deben transmitir y difundir el proceso, pero, dijo que si esto no da cierta confianza a los constructores para participar esto es sin duda una señal, por lo que cada empresa deberá tomar la decisión de participar o no entrar a la competencia.

Opinó que la confianza en el proceso se da con el resultado de las licitaciones, sobre todo si hay credibilidad en los fallos y se tengan los argumentos necesarios de cómo decidieron el fallo.

PROPONEN COMITÉ

Para recuperar la confianza en los procesos de asignación de obras públicas, constructores proponen crear un comité de vigilancia, integrado por profesionistas colegiados y la sociedad civil.

Agustín Arellano Saucedo constructor y expresidente del Colegio de Arquitectos, reconoció que las ocho empresas constructoras que concentran la obra pública en Torreón son empresas grandes y que sólo faltaría revisar si el procedimiento para la asignación de obra fue el correcto.

Indicó que para evitar suspicacias y hacer más transparente el proceso de licitación de las obras sería positivo crear un comité de vigilancia, el cual estuviera integrado por los colegios de profesionistas y la sociedad civil.

Mencionó que esto permitiría que el comité no sólo revisara las propuestas económicas, técnicas y legales que se presenta en un concurso, sino revisaría la calidad de la obra y los procedimientos que se aplican.

Opinó que lo más conveniente es que cuando una empresa participe en una licitación y gane la obra, se le vuelva a tomar en cuenta cuando finalice el proyecto, dando oportunidad a otros de participar en el proceso y evitar que se concentren las obras en pocas empresas.

Declaró que "sería positivo revisar que empresas traen mucha obra pública, dejarlas que las terminen, para luego volver a licitar una nueva obra".

