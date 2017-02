Cae a 38 % su aprobación

LOS CONSULTADOS TIENEN MAYOR CONFIANZA EN LAS CORTES JUDICIALES Y EN LOS MEDIOS

La aprobación del mandatario estadounidense Donald Trump se ubicó en 38 por ciento, lo que representa su nivel más bajo desde que asumiera la presidencia y que su "popularidad se hunde como una roca", de acuerdo con un sondeo difundido ayer.

Elaborada por la Universidad de Quinnipiac, la encuesta indicó que el 55 por ciento de los consultados desaprueba el desempeño de Trump como presidente.

Los resultados de la investigación contrastan con los emitidos el pasado 7 de febrero, cuando Trump gozaba de un nivel de aprobación de 42 por ciento, frente a 51 por ciento que veía de manera negativa su desempeño al frente de la Casa Blanca.

Entre las mujeres, el trabajo de Trump es aprobado sólo por 36 por ciento, en tanto que 59 por ciento lo desaprueba; en tanto que 41 por ciento de los hombres aprueba su labor frente al 50 por ciento que la rechaza.

Las opiniones sobre la mayoría de las cualidades personales de Trump también son negativas. El 55 por ciento de los estadounidenses considera que Trump no es honesto; 55 por ciento piensa que no tiene buenas habilidades de liderazgo; y 53 cree que él no se preocupa por los estadounidenses promedio.

Asimismo, 63 por ciento considera que no es una persona estable; mientras tanto, 64 por ciento piensa que es una persona fuerte y 58 por ciento que es inteligente, aunque estos porcentajes positivos disminuyeron respecto del anterior sondeo.

"La popularidad del presidente Donald Trump se está hundiendo como una roca", dijo Tim Malloy, subdirector de encuestas de la Universidad de Quinnipiac.

"Él es criticado en honestidad, empatía, estabilidad y capacidad de unir. Y dos de sus puntos fuertes, el liderazgo y la inteligencia, se están hundiendo a nuevos mínimos. Esta es una encuesta terrible a un mes de haber asumido la presidencia", añadió Malloy.

Asimismo, los consultados mostraron una mayor confianza tanto en las cortes judiciales como en los medios de comunicación.

El 38 por ciento piensa que puede confiar que Trump hará lo correcto "casi siempre" o "la mayoría de las veces", frente al 58 por ciento de los votantes que piensan que pueden confiar en que los tribunales estadounidenses harán lo correcto.

Los votantes confían más en los medios que en Trump, en un porcentaje de 52 por ciento frente a 37 por ciento, "para decirles la verdad sobre asuntos importantes".

"Los medios, tan demonizados por el gobierno de Trump, son en realidad mucho más populares que el presidente", afirmó Malloy.

AP

Nuevas medidas alteran

Rutina de inmigrantes

En el condado de Orange, California, docenas de inmigrantes han firmado poderes notariales para autorizar a familiares y amigos a recoger a sus hijos de la escuela y usar sus cuentas bancarias para pagar facturas, en caso de que sean arrestados por agentes de inmigración.

En Filadelfia, inmigrantes portan guías de bolsillo "Conoce tus derechos", en español e inglés, que explican lo que deben de hacer si es que son detenidos.

Y en Nueva York, la mexicana Zuleima Domínguez, de 23 años, y algunos de sus familiares tienen cuidado al abrir la puerta, y se preocupan y comienzan a hacer llamadas cuando alguien no llega a casa a tiempo.

En todo Estados Unidos, las nuevas medidas del presidente Donald Trump dirigidas a los cerca de 11 millones de inmigrantes que viven sin autorización en el país han creado temor y ansiedad, y han hecho que muchos se preparen para ser arrestados y alteren sus rutinas con la esperanza de evitar la deportación.

En El Paso, Texas, Carmen Ramos y sus amigos han creado una red para mantenerse todos en comunicación a través de mensajes de texto y avisarse sobre los puntos de revisión que establecen las autoridades de inmigración.

Ramos agregó que se está asegurando de que todo lo que hace está siempre bien hecho. Revisa las luces traseras de su auto antes de salir de su casa para asegurarse de que estén funcionando. No maneja por encima del límite de velocidad y siempre está al tanto de sus alrededores.

"Nos sorprende que hasta una multa te puede enviar de regreso a México", dijo Ramos, de 41 años, quien junto a su esposo y sus tres hijos emigraron de Ciudad Juárez en 2008, debido a la violencia causada por el narcotráfico y a amenazas de muerte. Entraron a Estados Unidos con visas de turista y se quedaron después de que éstas vencieron.

"No tendríamos a dónde regresar", puntualizó.

La ansiedad entre los inmigrantes que viven de manera ilegal en el país ha ido aumentando en los últimos meses, pero se intensificó en las últimas semanas, después de que el gobierno de Trump envió claras señales de que desecharía la política de la era del expresidente Barack Obama, que era dar prioridad a la deportación de inmigrantes convictos de delitos graves.

El Universal

Anula directriz para transexuales

El gobierno de Donald Trump puso fin el miércoles a una protección federal a los alumnos transexuales que obligaba a las escuelas públicas a permitirles que usaran los sanitarios y vestuarios correspondientes a su identidad de género.

El gobierno respaldó los derechos de los estados al cancelar la directriz federal emitida por el gobierno de Barack Obama. Ahora dependerá de cada estado y de los distritos escolares interpretar la ley federal contra la discriminación y determinar si los alumnos deberían tener acceso a los baños de acuerdo con el género con el que se identifican, aunque no sea el mismo que el que tenían al nacer.

"Este es un asunto que se soluciona mejor a nivel estatal y local", afirmó Betsy DeVos, la secretaria de Educación. "Las escuelas, las comunidades y las familias pueden encontrar soluciones -y en muchos casos ya las hallaron- para proteger a todos los estudiantes".