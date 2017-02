Nombran a nuevo director ejecutivo de Nissan

CIUDAD DE MÉXICO.-

El Consejo Directivo de Nissan determinó que a partir del próximo 1 de abril, Hiroto Saikawa asumirá el cargo de director ejecutivo para la empresa a nivel mundial.

Carlos Ghosn continuará fungiendo como presidente del Consejo Directivo y buscará la renovación de su mandato en la junta general de accionistas de la compañía en junio de 2017.

En un comunicado, Nissan Mexicana señaló que esta planificada evolución en la gestión de la empresa sigue a la reciente expansión de la Alianza Renault-Nissan para incluir a Mitsubishi Motors, lo cual posiciona a la alianza entre los principales grupos automotrices en términos de escala.

Comentó que como presidente del Consejo de las tres compañías de la alianza, y director ejecutivo del Grupo Renault, Carlos Ghosn enfocará más su atención a la expansión y administración de la alianza. Bajo este rol, se asegurará que las oportunidades disponibles para los miembros de la alianza sean aprovechadas al máximo.

“Estoy confiado en que el equipo directivo que he desarrollado en Nissan en los últimos 18 años tiene el talento y experiencia para alcanzar las metas operativas y estratégicas de la compañía. Al asumir nuevas responsabilidades con Mitsubishi Motors, y tomando en consideración la próxima reunión general de accionistas de Nissan, he decidido que es el momento adecuado para que Hiroto Saikawa me suceda como CEO de Nissan”, refirió Ghosn

Agregó que continuará supervisando y guiando la compañía, tanto de manera independiente como dentro de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, y garantizará que todos los miembros se beneficien de las ventajas competitivas que su escala ofrece.

En la actualidad, Saikawa funge como co-director ejecutivo y director representativo. Entre abril de 2013 y octubre 2016 fue el director ejecutivo para la Competitividad de Nissan.

Comenzó a laborar en Nissan en 1977, y desde 1999 ha ocupado una variedad de posiciones directivas, incluyendo la presidencia de los Comités de Administración para las Américas y Europa, y Vicepresidente Ejecutivo de Compras.

En adición a sus responsabilidades en Nissan, Saikawa es el actual presidente de la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles (JAMA). Anteriormente fue miembro del Consejo Directivo de Renault entre 2006 y 2016.

"Quisiera agradecer al señor Ghosn y al Consejo Directivo de Nissan por confiarme esta nueva responsabilidad. Con Ghosn como presidente y con el apoyo del excelente equipo de liderazgo que se ha conformado en Nissan, mi foco estará en seguir impulsando el desempeño de la compañía y continuar con la contribución de Nissan para el éxito de la alianza”, manifestó Saikawa.