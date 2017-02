Imposible que EU deporte a México a migrantes de otros países: RMV

SAN PEDRO, COAH.-

El gobernador de Coahuila, Ruben Moreira Valdez, afirmó que es imposible que Estados Unidos deporte a México a migrantes de otras nacionalidades y dejó entrever que los medios de comunicación han falseado la información en torno a lo que sucede con la relación entre ambos países, pues hasta ahora no hay nada oficial.

Dijo que por ejemplo un medio de comunicación "desapareció" la planta General Motors, en Coahuila y luego Chrysler, "no es cierto", dijo.

En el tema migratorio insistió que es es imposible que se deporte a personas de otros países por México y mencionó que incluso en los últimos 30 días, Coahuila registra su nivel más bajo de deportaciones y aunque dijo no tener la cifra exacta, estimó que han sido algunas 200 personas.

Agregó que por ejemplo durante la administración del presidente Barack Obama, sólo en un año se deportó a 60 mil indocumentados.

Lo anterior lo expuso al preguntarle sobre una publicación que circuló a nivel nacional en donde se revela que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados, ordenó a sus agencias fronterizas; Aduanas y Protección a Migrantes (CBP) y Aduanas y Control Migratorio (ICE) deportar y retener en México a migrantes asegurados por la Patrulla Fronteriza, aunque no sean mexicanos. A lo que Moreira Valdez, dijo "¿usted les cree?", haciendo referencia al medio de comunicación.

Pidió no sacar alguna información que no es, no alarmar a la gente pues "si hubiera una mala noticia yo lo diría. No están deportando a nadie que no sea mexicano".

Añadió que no se menosprecia, ninguna de las amenazas que el presidente Donald Trump ha hecho contra los mexicanos, "no nos gusta como nos habla el presidente norteamericano y no despreciamos ninguna de sus amenazas, pero no es lo que usted está diciendo" recalcó.

Moreira Valdez visitó el municipio de San Pedro para dar el banderazo de la construcción de la Clínica de Atención a las Adicciones e Integración Juvenil, donde se invertirán 25 millones de pesos.