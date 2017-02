'Aplauden' espacios como Encuentro Siglo

TORREÓN, COAH.-

Organizaciones de la sociedad civil y empresarios coincidieron en la importancia de abrir espacios de diálogo como "Encuentro Siglo. Hacemos Comunidad" y también en que, en esta ocasión, la plataforma diseñada para un foro se convirtió en debate, donde escasearon las propuestas, pero con información importante.

En el foro organizado por El Siglo de Torreón con la colaboración de Noticieros Grem, participaron: Miroslava Sánchez, presidenta de Morena Coahuila; Bernardo González, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, y Demetrio Zúñiga, secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI. El tema fue "Coahuila decide; de cara a la elección estatal desde la visión de los principales partidos".

Julián Mejía, coordinador de Renacer Lagunero, opinó que la presentación y el contraste de plataformas políticas terminó convirtiéndose en un espacio de debate, lo que consideró positivo debido a que es parte de la experiencia democrática y del ejercicio de construcción de ciudadanía.

Para Mejía, las propuestas que dieron los representantes de los partidos fueron "generales, vagas y comunes", mientras que los argumentos que emplearon para defenderse o descalificarse, habría que analizarse para saber qué tanto se acercan a la realidad. En resumen dijo que "el debate de ayer refuerza a los ojos de mucha gente la necesidad de transformar nuestro sistema político mexicano y entender que la política es demasiado importante como para dejársela a los partidos".

Ricardo Segura, representante de la asociación Laguneros Unidos de Corazón calificó como positivo el ejercicio, pues dijo que el encuentro arrojó información importante para ser tomada en cuenta por la ciudadanía.

"Este tipo de acciones nos da oportunidad de conocer lo que piensan los diferentes partidos con respecto a las próximas elecciones, argumentamos así como por reflejo que ese tipo de eventos son puras descalificaciones y no deja nada bueno, la verdad es que no es cierto"

"Se habló poco de las propuestas, pero eso es importante, es bueno, porque te das cuenta de que en la realidad no tienen un proyecto, no dicen sus propuestas porque no tienen absolutamente nada y lo poco que se propuso te das cuenta que no es lo que demanda la ciudadanía". Es ahí donde considera que debe actuar la ciudadanía, elaborando sus propuestas y demandando que sean puestas en práctica.

Por su parte, el empresario y expresidente de Canacintra Torreón, Eugenio Treviño, coincidió en que el foro se transformó en un debate en donde "información, hay movimiento, pero lo ideal sería que hubiera sido foro donde cada quien expusiera cuál era la situación de partido y cómo venían las elecciones", dijo.

Los tres consideran que estos foros son necesarios e importantes durante los procesos electorales, pero también cuando no hay elecciones, pues son parte de la construcción de ciudadanía.