¿Qué coleccionan los famosos?

TORREÓN, COAH.-

Al igual que muchas personas, los famosos también coleccionan objetos. Varios de ellos gastan fuertes sumas de dinero en esos 'anhelos', en cambio, hay otros que no desembolsan ni un peso como cierto cantante que se lleva a su casa las libretas que ponen en las habitaciones de los hoteles.

TAYLOR SWIFT

No hay duda de que Taylor Swift no olvida a sus ex novios y es que ella colecciona objetos de ellos. Según la prensa guarda un collar de Harry Styles y un playera de Taylor Lautner.

JOHNNY DEPP

Con el dinero que ganó antes de que su carrera se fuera en picada, Johnny Depp invirtió en muñecas Barbie muy cotizadas de ediciones especiales y es que ama estos juguetes.

CYNTHIA URÍAS

A la conductora Cynthia Urías le emocionan los ángeles por lo que tiene varios en su casa, sin embargo, desde que se volvió madre sus retoños le han perdido algunos de ellos.

JOSÉ MARÍA NAPOLEÓN

El cantante José María Napoleón tiene una fijación por las plumas y libretas que los hoteles dejan en los burós de las habitaciones, siempre se las lleva a su casa.

CLAUDIA SCHIFFER

Los insectos le fascinan a la modelo Claudia Schiffer por lo que ella tiene en su hogar un sinfín de bichos disecados.

BRAD PITT

De acuerdo con la prensa internacional, el astro de Hollywood invierte demasiado en plantas exóticas.

ALAN DE CD 9

Al cantante Alan Navarro de la banda CD9 le gusta coleccionar lentes para cámaras fotográficas. En sus ratos libres capta imágenes en donde se encuentre.

HIROMI

La actriz y cantante lagunera Hiromi guarda celosamente en su casa playeras del Club Santos Laguna y programas de mano de diversas obras de teatro.

LUIS ÁNGEL DE RECODITOS

Luis Ángel Franco, vocalista de Banda Los Recoditos, es adicto a las botellas de vino y a los autos clásicos; ambas cosas lo ponen de buenas.

BEN STILLER

Hay millones de fanáticos de Star Wars en el mundo y Ben Stiller no podía ser la excepción. Él colecciona figuras y objetos de la saga de La guerra de las galaxias.