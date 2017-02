Cuestionan financiamiento

REALIZAN FORO SOBRE TEMAS POLéMICOS

La ciudadanía activa y participativa, hizo de la Terecera Edición de Encuentro Siglo, Hacemos Comunidad, todo un éxito.

El intercambio de opiniones y posturas, entre Miroslava Sánchez, presidenta de Morena Coahuila; Bernardo González, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, y Demetrio Zúñiga, secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI, se realizó en las instalaciones de esta casa editora, abordando el tema "Coahuila decide", rumbo a la elección del 4 de junio en la entidad.

Fue en punto de la 1 de la tarde cuando dio inicio el Encuentro, teniendo como moderadora a Marcela Pámanes coordinadora de Noticieros GREM.

Los participantes fueron duramente cuestionados sobre los recursos asignados a los partidos, el dispendio en el gasto público, la reducción o desaparición de los diputados de representación proporcional, el retiro del financiamiento público a partidos, el método de selección de los candidatos, Donald Trump, entre otros.

Sin embargo, la ciudadanía que estuvo presente, así como quienes lo vieron en vivo vía Facebook, o escucharon a través del 91.1 Kiuu de FM también pusieron otros temas sobre la mesa.

Éstos fueron: las empresas "fantasma", el uso de programas sociales con fines electorales y la "megadeuda", los que prolongaron el debate, sobre todo entre el PRI y el PAN, mientras que Morena se mantuvo neutral y con más propuestas en cada una de sus intervenciones.

Las descalificaciones y los señalamientos entre los representantes del PRI y el PAN fueron la constante en el desarrollo del evento.

Al finalizar el encuentro, los asistentes agradecieron este tipo de espacios a El Siglo de Torreón y Noticieros GREM, argumentando que son necesarios para conocer las diferentes posturas de los principales actores políticos, sin embargo señalaron que les "quedaron a deber", pues les hubiera gustado escuchar más el trabajo y las propuestas de cada uno.

Verónica, ausente

La gran ausente de Encuentro Siglo fue Verónica Martínez, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, quien canceló su participación a última hora y en su lugar acudió Demetrio Zúñiga, secretario de Acción Electoral del mismo partido. Bernardo González del PAN y Miroslava Sánchez, de Morena consideraron una falta de respeto la cancelación de Martínez tanto para ellos, como "para los medios de comunicación, pero sobre todo es un falta de respeto para la ciudadanía".

Bernardo González

El presidente del Comité Estatal del PAN, Bernardo González, considera que el gasto de los partidos como principal característica deben tener a la transparencia. "Si recibimos un dinero tenemos que dar cuentas y lo hemos hecho y en este sentido está auditado".

En el caso del PAN Coahuila, para el proceso electora de este año, informó que recibió 14 millones de pesos. Bernardo González se manifestó en contra de la propuesta de Pedro Kumamoto, diputado independiente de Jalisco "Sin voto, no hay dinero" y dijo que el esquema de financiamiento público a los partidos debe continuar y lo que se debe evitar es el desvío de recursos.

"Hay partidos que pueden decir que no se les dé dinero a partidos políticos, cuando utiliza todo el dinero del gobierno a favor de un partido político".

"Desde agosto empezamos un proceso de conciliación donde pusimos reglas a todos las personas que aspiraban y donde los aspirantes llegamos a un acuerdo para seleccionar al más competitivo".

Sobre Donald Trump, el político panista dijo que es necesario fortalecer el crecimiento interno ante el cierre de fronteras con un gobierno transparente y que rinda cuentas.

Entre los aspectos negativos del PAN destaca algunos casos de corrupción que han surgido de gobiernos blanquiazules. "Hemos tenido fallas en el gobierno como la que se mencionaba hace un momento de Padrés".

"No nada más cambiar por cambiar, se tiene que ver en el caso de Coahuila quien tiene la capacidad de llevar a la cárcel o que rinda justicia los que han desfalcado y han asaltado, cómo vamos a recuperar el estado de derecho que ahorita no tenemos, como se va a gobernar con transparencia y cómo se van a rendir cuentas".

Demetrio Zúñiga

Demetrio Zúñiga, secretario de Acción Electoral del PRI considera que el partido ha generado mecanismos para reducir el dispendio del gasto público. "El PRI generó una propuesta que salió adelante a nivel nacional y luego en el caso de la adecuación del la Ley del Financiamiento Público para Partidos, el gasto ordinario y financiamiento para campañas que reduce la cantidad de recursos que se destinan para él, tan es así que en financiamiento privado de un 90 por ciento respecto a la cantidad del monto de financiamiento público que tienen los partidos, se redujo sólo al 10 del total".

Zúñiga dijo que el PRI recibió 29 millones de pesos para el proceso electoral que se desarrolla en este año.

Según Zúñiga, el PRI ha hecho un uso transparente de los recursos que se le asignan y prueba de ello es que "en el Instituto Estatal Electoral, quien está en primer lugar de la clasificación de transparencia es el PRI".

Está de acuerdo con que el financiamiento público a los partidos continúe, pero considera que se debe acortar, así como el financiamiento privado, por lo que no coincide con la propuesta de Pedro Kumamoto.

Sobre Donald Trump dijo que el PRI fue el primer partido que se pronuncia en contra de las políticas adoptados por el presidente estadounidense y que está en contra de pagar el muro fronterizo.

Zúñiga reconoce que la "megadeuda" es un aspecto negativo para el partido. "Tenemos que reconocer que existió un proceso no muy claro en el cual Coahuila adquirió una deuda en la que hoy con todo respeto y con toda la capacidad que tiene el estado le está haciendo frente". Para Zúñiga lo que definirá la elección "corre por tres puntos: seguridad que genere paz, condiciones, empleos; proceso de transformación y mayor nivel de educación".

Miroslava Sánchez

Miroslava Sánchez, presidenta del Comité Directivo Estatal de Morena, dice que para terminar con el dispendio en el gasto público es necesario que los gobiernos sean austeros y frenar la corrupción. Sobre el recurso destinado a Morena para elecciones de este año, dijo que desconocía la asignación de este recurso así como la cantidad. "No sé cuánto recibimos, hasta ahorita no nos han dado nada para precampaña".

Se pronunció a favor de la disminución de financiamiento público y privado para los partidos y dijo que si es "parejo" acepta la propuesta de Pedro Kumamoto, para que el recurso destinado a los partidos sea con base en el número de electores que acudieron a votar.

Sobre Donald Trump, la presidenta de Morena Coahuila, señala que no se permitirá la intervención de otras naciones en México, así como tampoco el país debe de entrometerse en la vida política de otra nación, como ya lo hizo cuando el entonces candidato Trump, visitó a México por invitación de la presidencia de la república.

De los aspectos negativos de Morena, Sánchez señala que uno de ellos es la heterogeneidad.

Somos incluyentes y plurales eso es bueno y es malo a la vez, porque somos bien heterogéneos y ha sido complicado avanzar a la velocidad que quisiéramos, peor creo que vamos por buen camino".

Miroslava Sánchez dice que el tema que definirá la elección de este año es la confianza.

"La gente no confía en los partidos políticos, pero tampoco en los independientes. La gente necesita saber que hay un partido, en todo caso que tiene la capacidad, congruencia y compromiso real con la ciudadanía (…) en Coahuila ya quedamos más que claros de por dónde no ir, ahí está el PRI, no hay que ir por el PRI porque la megadeuda que si los corruptos, bueno entonces el PAN, no pues sí son lo mismo, tenemos sus ejemplos muy claros".