Vuelven a unir talento Paul McCartney y Ringo Starr

Los músicos Paul McCartney y Ringo Starr volvieron a unir su talento el fin de semana pasado, cuando trabajaron para el próximo álbum del exbaterista de The Beatles.

A través de una red social, Starr compartió una fotografía con un mensaje dedicado a su excompañero: “Gracias por venir, colega, y por tocar un gran bajo. Te quiero, amigo. Paz y amor".

En 2010 los dos músicos trabajaron para el décimo quinto álbum de Starr, titulado "Y Not”; en esa ocasión McCartney tocó el bajo en el tema "Peace dream" y prestó su voz para "Walk with you".

Al actual encuentro entre los sobrevivientes del “Cuarteto de Liverpool” también se sumó Joe Walsh, exintegrante del legendario grupo estadunidense Eagles, según una segunda imagen divulgada en el tuit del baterista británico en que también se lee: “Y mira a Joe W. venir a tocar, ¡vaya día que estoy teniendo! Paz y amor”.

El productor Bruce Sugar, quien colaboró en los recientes trabajos de Starr, también difundió una foto con ambos exBeatles solo que a través de Facebook, según dio a conocer el portal Emol.

"Un día mágico en el estudio con estos dos", escribió Sugar al respecto.

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO