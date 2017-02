Hallan en mochilas objetos indebidos

Regla. Los niños y niñas no deben llevar a la escuela objetos indebidos con los que puedan hacer daño a compañeros y maestros.

SE BUSCA EVITAR ACCIDENTES U HOMICIDIOS COMO EL DE MONTERREY

El siglo de torreón

Durante las revisiones que se han realizado en diversas escuelas de los diferentes municipios del estado de Durango, dentro de la llamada "Operación Mochila", se han encontrado objetos indebidos, tales como medicamentos controlados, "cutters", así como otros artículos punzocortantes similares como son las navajas, señaló el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF), Miguel Ángel Villanueva Ruano.

"Algunos niños llevan esos objetos que en ocasiones no los usan ni los necesitan en la escuela, pero los cargan en sus mochilas a veces por curiosidad. Cuando portan también alguna navaja, no siempre la llevan para lastimar a alguien, sino para enseñárselas a sus compañeros", describió el informante.

Por ello, subrayó el entrevistado, en varios municipios de esta entidad federativa existe la inquietud y la preocupación de los padres de familia para que la "Operación Mochila" se aplique en las escuelas de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) como un programa de carácter permanente, sobre todo, por la seguridad de los propios alumnos.

En este sentido, Villanueva Ruano destacó la necesidad de que se concreten acuerdos al interior de los diversos planteles educativos, entre maestros, directivos escolares y las mesas directivas de la Sociedad de Padres de Familia, pues la intención es que estos espacios de enseñanza gocen de tranquilidad y armonía, donde no se permita el ingreso de objetos indebidos a través de las mochilas.

Asimismo, el titular de la AEPF destacó la necesidad de que la revisión de las mochilas escolares debe iniciar en los hogares de los estudiantes, donde cada padre de familia debe vigilar que sus hijos no lleven artículos que no se relacionen con el proceso enseñanza-aprendizaje, con lo que se evitaría que a los espacios educativos se introdujeran posteriormente y así se podrían prevenir incidentes graves como el ocurrido hace algunas semanas en un colegio particular de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

"En la casa se debe empezar con esa obligación por parte de los padres de familia, como un compromiso, y ya posteriormente, si se autoriza en las escuelas, se puede aplicar la 'Operación Mochila', pero con el consentimiento de todos los actores del sector educativo", terminó apuntando el directivo.

El siglo de torreón