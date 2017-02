Unen su dolor para reclamar justicia

MADRE DE DESAPARECIDO AFIRMA QUE EL ESTADO DESAPARECIó A SUS HIJOS

Fueron dos casos distintos, sin embargo, los une el mismo dolor, la impotencia y el reclamo de justicia hacia las autoridades. Este fin de semana, Cristina Bautista y Clemente Rodríguez, padres de Benjamín Ascencio y Christian, dos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, estuvieron en Pasta de Conchos, para solidarizarse con las familias de los mineros caídos en la mina 8, un 19 de febrero de 2006.

"Fue el Estado el que desapareció a nuestros hijos, pero dicen que no pasa nada, todos los casos que han pasado en nuestro país no tienen avances, nos solidarizamos en Pasta de Conchos para exigir justicia, una comisión partió para el sur y otra para el norte, buscamos a diferentes organizaciones para unificar nuestras luchas", dijo Cristina quien mantiene la esperanza de que Benjamín aparezca con vida para cumplir su tan anhelado sueño: ser maestro.

La mujer, quien es madre soltera, ha pasado los dos últimos años de su vida tocando puertas, ha sacrificado el no poder estar con sus otros dos hijos, ha marchado en diversos estados del país, invitando a la sociedad a unirse a su lucha con el único fin de que los 43 estudiantes regresen a su hogar, sanos y salvos.

Dice que la única respuesta que ha tenido hasta hoy, "es la tortura de no tenerlo conmigo". "Mi hijo está desaparecido y por eso siento mucho coraje con el Gobierno mexicano porque no estoy con ninguno de mis tres hijos".

Los padres de los normalistas desaparecidos, acudieron desde el pasado sábado para conmemorar el onceavo aniversario de la tragedia ocurrida en Pasta de Conchos. También acudió el Movimiento Magisterial y Popular de La Laguna y otras organizaciones procedentes de los estados de Guerrero, Chihuahua, Durango y Sinaloa, entre otras.

"Aquí estamos en Pasta de Conchos, ha sido difícil para estas familias porque ya son 11 años que no han podido rescatar a sus seres queridos, a diferencia de nosotros, por lo menos ellos saben dónde están; en cambio nosotros no sabemos nada, pero aquí estamos para unificar y exigir castigo para todos los responsables que han cometido crímenes en la República Mexicana, no vamos a parar".

Ayer domingo, alrededor de las diez de la mañana, se realizó una marcha, como forma de protesta.

