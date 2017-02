Investigan intento de suicidio de niña

EL SIGLO DE TORREóN Autoridades investigan el caso de una niña de 6 años de edad que intentó quitarse la vida, tomando pastillas. El fenómeno llamó la atención en la reunión de seguridad en donde se expuso el caso.

"Por parte del DIF nos reportan un evento que nos llamó la atención, que es una menor de 6 años que pretendió suicidarse, se le está dando la atención requerida se está buscando inclusive un psiquiatra con especialidad en menores", dijo el alcalde Jorge Luis Morán.

El alcalde reveló que la niña está al cuidado de su abuela. Tiene tres hermanos más, todos viven en distintos lugares. Su padre y su madre no están al pendiente de ella y cuando la entrevistaron sólo manifestó su deseo de quitarse la vida.

La menor, que se encuentra internada en un hospital, quedó a cargo del DIF municipal, quien realiza las indagatorias correspondientes.

Jorge Luis Morán destacó la importancia de fortalecer los valores familiares para evitar este tipo de casos. "La autoridad puede hacer muchas cosas, pero mientras no atendamos el seno familiar, mientras no haya responsabilidad de los padres y la solidaridad de los familiares cercanos, padrinos etc, vamos a tener problemas".

Cortesía