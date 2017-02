Jon Hamm deja el drama

Ciudad de méxico.-

En este largometraje que desde esta semana se encuentra disponible en descarga digital, Hamm interpreta a Tim Jones, un súper-espía encubierto que aparentemente lleva una vida normal junto a su esposa Natalie Jones (Gal Gadot).

Su aparente vida perfecta despertará las dudas de sus vecinos, interpretados por Zach Galifianakis (Jeff Gaffney) e Isla Fisher como (Karen Gaffney) y las consecuencias terminarán en una película llena de momentos graciosos e hilarantes.

"Gran parte de mi carrera se la debo a Mad Men y mucha gente me recuerda por eso, y por eso quería hacer otras cosas, algo más ligero y que apuntara mi carrera hacia otros lugares, sin volver al drama", dijo Hamm.

El actor de 45 años de edad decidió unirse a su amigo Zach Galifianakis, con quien desde hace más de una década quería hacer un show de comedia que nunca habían podido concretar.

"A Zach (Galifianakis) lo conozco desde hace casi 15 años y queríamos hacer algo que fuera para la televisión con él. Con Greg (Mottola) ya había trabajado antes y es un gran tipo y director maravilloso. Simplemente se fusionó en esta oportunidad fue única".

Para Hamm "Espiando a los vecinos" es la clase de comedia que él busca que cada vez exista más en el cine y la tv, una comedia que pueda ser divertida pero también llena de acción y hasta con momentos de reflexión.

Dado que el género de la comedia puede tomarse a la ligera, ellos decidieron añadirle el factor acción, haciendo que los personajes fueran espías.

Hamm explicó que esa decisión hace que el filme haya tomado un giro en el que puede clasificarse también como un largometraje de acción.

"Es una película que no hay que tomársela en serio, aunque tiene una gran calidad y está llena de momentos emocionantes, es muy en el humor de Zach. No estamos tratando de reinventar la rueda, lo que tratamos de hacer fue una versión cómica de un filme de acción. Zach se encargó de marcar el humor que llevaría la cinta. No creo que haya muchos que sean tan divertidos como él", añadió.