Las bondades de la comedia s

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de una primera temporada de su programa, Chumel Torres comprueba que la comedia es la mejor forma de hablar de cosas importantes.

"A medida que va avanzado el programa me doy cuenta de más bondades que tiene la comedia, lo primero que puedes ver que hace más fácil hablar de algo, pero la parte padre es que también quita el miedo".

"Es como cuando te imaginas una primaria en donde hay un niño que hace bullying, si comenzamos a ver lo ridículo de posición, nos quitamos el miedo y hablamos de eso", dice el conductor, quien estrenó el viernes la segunda temporada de su programa Chumel con Chumel Torres a través de HBO en punto de las 23:00 horas.

La emisión semanal de opinión y humor político es una de las producciones originales del canal premium y en donde Chumel ha encontrado la misma libertad que tiene en su canal de YouTube o en sus redes sociales.

"Cuando empezamos con El Pulso de la República recibimos un montón de propuestas de todos lados y en el momento en el que escuchaban las palabras 'libertad editorial' o 'libertad creativa', era de muchas gracias".

"Cuando me preguntaron que qué quería dije que quería hablar de lo que yo quisiera, porque se va a hacer con responsabilidad, con investigación, pero no quiero censura o sentir que tengo jefes", recordó Torres.

Así es como el conductor ha decidido no sólo entrarle más la cuestión cómica (porque ahora ya también hace stand up) también no pierde la oportunidad de hablar de temas importantes.

Cosas como la homofobia, la adopción, el muro, el acoso, la marihuana, las empresas, entre otros han sido de los tópicos centrales del programa que se graba todos los miércoles y se estrenan los viernes por la noche en la pantalla chica.

"Es hablar un poquito poner temas en la agenda de los que no se ven en televisión y menos en comedia, feminismo, adopción y que no era nada divertido, pero había que tocarlos. Cada quien como que tiene sus favoritos en los temas que se ponen en la mesa. Puede ser incómodo para mucha gente, pero es un gran escape para otra", explicó José Manuel Torres de 34 años de edad.

Al tener un programa que se ve en toda América Latina los temas de Trump han logrado unir a los países en un frente común.

"Este es un mundo muy complicado el que estamos enfrentando, con mucho antagonismo, muy disfuncional, con mucha violencia. Y creo que a través de Chumel, que es patrimonio nacional y de Latinoamérica, es nuestra función, de HBO hablar de estos temas y discutirlos a través de la inteligencia", explicó Roberto Ríos, representante del canal.

Chumel aún recuerda cuando la gente le decía: ¿Ese youtuber va a tener un programa en HBO, va a ser primo de Game of Thrones? y ahora sonríe al decir: pues sí.