Hace llamado para 'liberar a Coahuila'

TORREÓN, COAH.-

La exprimera dama y aspirante a la candidatura del PAN para la presidencia de la República, Margarita Zavala, hizo un llamado a la ciudadanía para "liberar a Coahuila".

En su visita a Torreón para impartir la conferencia "México: de la Indignación a la Acción" Margarita Zavala, hizo referencia a la corrupción y a la impunidad como uno de los problemas principales del país y dijo, que si bien es responsabilidad de todos "la primera responsable en el tema de corrupción es la autoridad y hay que exigirle mucho más que a cualquier ciudadano".

En el estado, según Zavala, la corrupción estaría representada por el gobierno de los Moreira, por lo que exhortó a los asistentes a apoyar a los precandidatos o aspirantes de Acción Nacional para hacer un "cambio".

"Coahuila necesita una decisión de cada uno de los ciudadanos, va a necesitar que diga: 'yo voy por él', yo quiero que en su momento- para no violar la ley- digan: 'yo voy porque Jorge sea el alcalde, yo voy porque Guillermo sea el gobernador". Ambos se encontraban en las primeras filas junto con el panismo local y estatal y fueron mencionados varias veces por la exprimera dama, quien tiene una relación también de compadrazgo con Anaya.

De cara a la elección estatal, Margarita Zavala dice que ve un PAN unido. "(...) estoy convencida de que salimos realmente unidos, lo atribuyo a la calidad de los que han contendido y a la urgencia de Coahuila, porque hay que liberarlo".

Además respaldó la asignación de la candidatura de Guillermo Anaya, pues los militantes no podían elegirlo ya que "el padrón que está aquí no es confiable". Sin embargo, señaló que faltó acelerar el proceso, pues a estas alturas los candidaturas deberían estar definidas.

En lo que respecta a los gobiernos panistas, dijo que estos hacen "un gran esfuerzo a la austeridad y a la honestidad y saben muy bien que fueron electos por una cantidad de ciudadanos que si por algo votaron fue en contra de la corrupción".

Sobre sus aspiraciones políticas no habló abiertamente, solo dijo: "en su momento les pediré el voto, no quiero que se sientan porque no les di la palabra".