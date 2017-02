TORREÓN, COAH.-

FUERON 15 AñOS DE VIAJAR POR TODO EL PAíS

¡Qué orgulloso y satisfecho me siento iniciando una nueva vida! Quiero dedicarle más tiempo y cuidados a mi organismo, a mi cuerpo, ¡quiero leer muchos libros ! ¡Quiero viajar, viajar! - pensó el médico ginecólogo Leonel Rodríguez Rodríguez, minutos antes de checar su última salida del Seguro Social.

Era el 15 de julio de 2002. En aquel entonces tenía 60 años de edad. Hoy a sus 75 años, el doctor puede decir que ha vivido al máximo haciendo lo que siempre quiso hacer, viajar.

Apenas hace unas semanas Leonel Rodríguez finalizó su recorrido por los 111 pueblos mágicos decretados por el Gobierno Federal, lo que implicó recorrer los 31 estados y la Ciudad de México Además de las 26 maravillas naturales del país. Fueron 15 años de viajar por todo el país, pero el resultado es sumamente satisfactorio: "Quedé enamorado de México", dice.

El doctor cuenta que después de su jubilación, tomó el paseo turístico "El Chepe" Chihuahua-Pacífico. En Topolobambo, Sinaloa fue donde escuchó hablar de Los Pueblos Mágicos lo que atrajo su atención y despertó su curiosidad para finalmente decidir recorrerlos todos.

El primer pueblo que visitó fue "Todos los Santos" y cuando eran 83 pueblos mágicos, el último fue Loreto, ambos ubicados en Baja California Sur. Sin embargo, luego se les dio la nominación a otros tantos, por lo que al final el recorrido termina en Oaxaca, a finales de enero.

"Me encantó Loreto, cuando llegué fue una emoción indescriptible porque llegaba al número de Pueblos Mágicos que había en esa ocasión, como me sucedió ahora que estuve en Mazunte, Oaxaca en donde doy por terminado mi recorrido por los 111 pueblos mágicos".

Para hacer las visitas, el doctor planeaba sus viajes desde Torreón, donde reside. Salía por un mes o un poco más y regresaba para planear su siguiente parada. Antes de hacer el viaje, hablaba a la Secretaría de Turismo para solicitar información.

"La mayoría de los pueblos mágicos son económicos para visitarlos, excepto Loreto, una comida me venía saliendo arriba de 300 pesos, afortunadamente ahí había un joven que trabajaba en la Secretaría de Turismo por la mañana y por la tarde trabajaba en un restaurante de los hoteles de cadena, así que me hacía mis buenos descuentos, pero la pasamos muy bien".

El doctor tiene todo documentado gráficamente. En el recorrido conoció la historia, arquitectura, costumbres y tradiciones, gastronomía, artesanía, etc., pues en estos lugares podemos encontrar edificios de la época colonial, lugares donde sucedieron hechos emblemáticos de la historia del país, entre otras cosas.

Uno de los que más le llamó la atención es Xico, Veracruz.

"Hubo una novela televisiva y ahí lo mencionan como pueblo mágico, está cerca de Xalapa, Veracruz. Cuando llego ya tenía mi reservación en un hotel. Me bajo del taxi, voy viendo al fondo, estaba una iglesia hermosa ¡estaban de fiesta! Me enamoré de Xico, ahí es donde utilicé la frase 'pueblos que enamoran'".

"Tienen una gastronomía, una arquitectura hermosa, unos restaurantes que dices: no es posible que por 100 pesos me pueda comer todo esto. Ahí celebran todo el mes de julio a nuestra señora de Magdalena. Ahí hacen tapetes o alfombras de aserrín, el mero día hacen la alfombra, es nada más para que pase la virgen. Es una cosa hermosa. Cada día le cambian a la virgen hasta dos o tres de vestido, pero vestidos que si los viera la reina Isabel, se moriría de envidia". Ahí es donde se llevan a cabo las xiqueñadas, que son parecidas a las pamplonadas que se hacen en España. El doctor que ha estado en los 111 pueblos mágicos considera que Xico debería promoverse como patrimonio cultural de la humanidad.

Si hubiera que recorrer 5 pueblos Mágicos Leonel Rodríguez recomienda, en primera instancia Orizaba, Veracruz.

"Es una gran ciudad, pero con el encanto de un pueblo mágico. En los requisitos que hay para formar parte de Pueblo Mágico es que esté el centro histórico y 10 cuadras a la redonda tiene su encanto, te puedo decir que ninguno tiene este requisito, sin embargo te puedo decir que Orizaba, tiene toda la ciudad".

Xico, Veracruz es otro de ellos; Loreto, Baja California; Lagos de Moreno, Jalisco y Xilitla, ubicado en San Luis Potosí, pero "todos están chulos, no hay a quien irle".

Lamentablemente dice que a estos pueblos les hace falta más promoción. "En mis charlas si yo les pregunto si han oído de los pueblos mágicos, no saben qué son, ni cuáles".

Otro aspecto es que la mayoría no los aprecia. "Yo siempre les digo: no te pongas a ver lo que les falta, si no lo que tienes, y es que la mayoría no valora lo que tiene, como dicen, somos malinchistas, no vemos lo que tenemos en México".

Hasta el momento, Leonel Rodríguez, desconoce si alguien más ha estado en los 111 pueblos mágicos, pues también percibe una falta de interés por parte de la autoridad para documentar este tipo de casos, sin embargo dice que si alguien más lo ha hecho, le gustaría compartir experiencias.

En su recorrido no contó con el apoyo del Gobierno Federal, ni ha recibido reconocimiento de su parte.

Actualmente ofrece una conferencia denominada "El Encanto de los pueblos mágicos, pueblos que enamoran", misma que ya ha presentado en la región. Además de seguir impartiendo conferencias, entre sus proyectos están conocer Tapchula, Chiapas, visitar el Río Suchiate y conocer Guatemala. También busca llegar a Machu Picchu, en Perú y de ahí quiere ir a Brasil "soy un enamorado del Cristo de Corcovado, (Brasil) aquí en México conozco la mayoría de los cristos monumentales y luego ir a las Cataratas de Iguazu en Argentina".

Esto lo tiene planeado antes del 1 de mayo, pues ese día cumple 76 años y "yo ya no puedo hacer planes a largo plazo ni a mediano". Mientras viva, dice que seguirá viajando y será un promotor incansable de México y sus pueblos que enamoran.