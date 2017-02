'Chocan' Gobierno y PAN por despensas

PAN CONFíA EN RESOLUCIóN FAVORABLE DE LA DENUNCIA ANTE LA FEPADE

Mientras que el PAN confía en obtener una resolución favorable de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por las despensas "guardadas" del Fonden, el gobierno de Coahuila dice que "hay un trasfondo" político.

El pasado 13 de febrero el PAN anunció la denuncia presentada por presunto desvío de recursos y peculado, en contra del alcalde con licencia y precandidato del PRI al gobierno de Coahuila, Miguel Riquelme Solís.

"Nosotros tenemos el ánimo de que realmente haya justicia que frene a esta elección que pretende ser de estado", dijo el precandidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas.

Agregó que actualmente existen dos denuncias más ante la Fepade por delitos electorales.

Una de ellas es por el supuesto llamado que hizo el ahora candidato a una diputación local Rodrigo Fuentes, para apoyar a la candidatura de Miguel Riquelme, cuando todavía era secretario de Desarrollo Social y el caso registrado en Ramos Arizpe donde se ofrecieron programas para los precandidatos del PRI.

Por su parte el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora, negó que los programas sociales se manejen con fines electorales y en el caso de las despensas del Fonden, dijo que "hay un trasfondo".

"Ahí no me quiero meter porque hay mucho trasfondo, no es la situación como se está manejando, sin embargo ya tomó nota la autoridad electoral, vamos a dejarlos que ellos resuelvan porque las cosas no son tal como se están planteando".

En su visita a Torreón, Víctor Zamora dijo que la entrega de programas no es condicionada y que todo lo que están realizando como Gobierno del Estado son seguimientos que se hacen de los distintos programas que desde hace años han desarrollado.

"Todo esto, programas sociales, macrobrigadas las tenemos permanentes en los 5 años de Rubén Moreira, traemos brigadas de salud que han sido constantes" .

Según Zamora, será una vez que inicie la veda electoral cuando se blinden los programas sociales.

El secretario de gobierno visitó ayer Torreón para arrancar la brigada en la que involucraron a dependencias federales, estatales y municipales, con la finalidad de brindar atención a la ciudadanía que por sus horarios de trabajo, se les dificulte acudir a las instancias.

El Siglo de Torreón publicó a inicios de febrero que el Ayuntamiento de Torreón no entregó todos los apoyos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). En aquel entonces había cerca de 300 despensas "pendientes" en una bodega que no está registrada entre los inmuebles que renta la autoridad.

Los apoyos son derivados de la declaratoria de emergencia por las lluvias y la avenida del río Nazas durante el año pasado.

Con respecto a la impugnación del proceso interno del PAN para la selección de los candidatos, Guillermo Anaya Llamas dijo que fue el mismo que se siguió en otros estados que obtuvieron el triunfo, por lo que no debe haber problema.

"Entiendo que no es un miembro del PAN, el que lo hace, no sé hasta donde pueda llegar, pero bueno, esto se tendrá que resolver en el partido, jurídicamente no hay ningún problema, fue la misma metodología que se utilizó para ganar 7 de los 12 estados el pasado proceso electora, entonces no debe haber problema".

Anaya Llamas estuvo presente en la conferencia de la ex primera dama, Margarita Zavala, de quien es compadre desde hace varios años y adelantó que por lo menos cada quince días estará de visita en Coahuila apoyando su campaña política, una vez que se oficialice su candidatura.

IMPUGNACIóN

Fue Luis Gerardo Valenzuela impugnó el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) al argumentar que no pudo registrarse como precandidato porque el proceso está "amañado".

Valenzuela aseguró que es militante panista y deseaba participar como precandidato, pero no lo realizó porque Guillermo Anaya ya había sido designado. Pese a ello se emitió convocatoria. Ante esta situación decidió promover un Juicio de Protección de sus Derechos Politico-Electorales.

