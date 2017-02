Veo un PAN unido: Margarita Zavala

TORREÓN, COAH.-

En su visita a Torreón, la exprimera dama y aspirante a la candidatura del PAN para la presidencia de la República, Margarita Zavala, dice que de cara a la elección estatal ve un PAN unido.

En su discurso incluyó varias veces al precandidato a la gubernatura Guillermo Anaya y a Jorge Zermeño, aspirante a la candidatura del PAN para la alcaldía de Torreón, sentados en primera fila, a quienes les confirió la bandera del "cambio" en la ciudad y la entidad.

“Al final de cuentas están jalando todos juntos todos unidos (...) estoy convencida de que salimos realmente unidos, lo atribuyo a la calidad de los que han contendido y a la urgencia de Coahuila, porque hay que liberarlo”.

En la conferencia “México: de la Indignación a la Acción que empezó” que inició en punto de las 10 de la mañana, dijo que percibe en la sociedad sentimientos de incertidumbre económica, malestar por la corrupción y miedo por la inseguridad.

“Vivimos la consecuencia de malas decisiones desde 2013 al detener el presupuesto, una reforma fiscal que privilegió la recaudación al crecimiento económico (…) en estos momentos entre recaudar y crecer deberíamos estar prefiriendo crecer económicamente y no sólo estar recaudando”. Dijo que de cada peso que se ha recaudado 80 centavos se fueron a gasto corriente “así no es posible dar paso al crecimiento".

La corrupción, la exprimera dama de México, la ejemplificó con la "megadeuda" y la situación actual de la entidad.

“Vaya que Coahuila sabe de corrupción, porque antes de Trump estuvieron los Moreira, y vaya que saben ustedes de lo que es corrupción y lo tenemos que acabar, es ese enorme enojo que traen todos los ciudadanos de cualquier estado de la república de cualquier profesión, el gran muro en el que nos estamos estrellando todos es el de la corrupción”.

Zavala dijo que Coahuila tiene un problema fundamental por la deuda interna que tiene que ha sido constantemente reclamada y denunciada y “que sabe muy bien Guillermo que la va a tener qué enfrentar”.

La también aspirante a la candidatura del PAN para la presidencia de la república dijo que Coahuila no ha dejado de tener miedo, pues “no hay confianza en las instituciones”, lo que según ella la ciudadanía pude cambiar en estas elecciones.

“Coahuila necesita una decisión de cada uno de los ciudadanos, va a necesitar que diga: 'yo voy por él', yo quiero que en su momento para no violar la ley digan: 'yo voy porque Jorge sea el alcalde, yo voy por que Guillermo sea el gobernador”.

Sobre sus aspiraciones políticas no habló abiertamente, al finalizar, sólo pidió un espacio de preguntas y respuestas ya que "en su momento les pediré el voto, no quiero que se sientan conmigo porque no les di la palabra", lo que desató la risa de los asistentes.