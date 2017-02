Despliegan vigilancia militar en la sierra

DOS MIL 300 MILITARES SE ENCUENTRAN EN LA ZONA SERRANA DE DURANGO

Alrededor de dos mil 300 elementos del Ejército Mexicano se encuentran desplegados en la zona serrana del estado de Durango, con el objetivo de prevenir las acciones de la delincuencia organizada que sí se están generando en algunas localidades de Sinaloa, señaló el comandante de la Décima Zona Militar, general Homero Mendoza Ruiz.

"Yo recibí instrucciones del comandante de la Tercera Región Militar, de fortalecer todos los esquemas de seguridad en instalaciones, pues las fronteras con el estado de Sinaloa han sido muy frágiles, aunque cualquier persona transita libremente. Sin embargo, no nos debe preocupar. La verdad es que el despliegue que tenemos fortalece esos límites, precisamente, porque coinciden donde está el personal militar desplegado para las labores de erradicación de plantíos de enervantes", ilustró el mando castrense.

No obstante, el general no descartó el desplazamiento de familias de la zona serrana de Durango hacia otras localidades, por las acciones del crimen organizado; no obstante, indicó que, básicamente, éstas se deben a enfrentamientos entre los mismos bandos delincuenciales.

"En lo particular, estimo que Durango sigue con esa misma estabilidad en términos de seguridad. Generalmente, esos movimientos de la población se dan por resguardarse, pero creo que no va a tener una marcada influencia en la vida cotidiana de la Sierra", concluyó.

El siglo de torreón