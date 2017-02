Lamenta alcaldesa fractura en partido

ADVIRTIÓ QUE EL PRI "NO PUEDE SER REHÉN DE UNOS CUANTOS"

La alcaldesa Leticia Herrera Ale consideró lamentable la salida de priistas y atribuyó esta situación al intento de un exgobernador de seguir controlando al partido mediante la imposición de un dirigente estatal en Durango, lo cual no se va a permitir.

Advirtió del riesgo de que continúen presentándose fracturas internas, por lo cual exhortó a los dirigentes a "ponerse las pilas" y hacer lo correcto, aunque destacó que Anavel Fernández, quien actualmente está a cargo del Comité Directivo Estatal, está haciendo los esfuerzos necesarios para evitar que más militantes abandonen el partido.

Refirió que un exgobernador pretende imponer en la dirigencia estatal "a gente sin calidad ni autoridad moral, ni ganas de servicio para poder llevar las riendas".

Sin embargo, advirtió de que esta situación no se va a permitir, pues el PRI no puede ser rehén de unos cuantos, dado que los dueños son los militantes, no un grupo "y menos un exgobernador que todavía está dando función y se quiere agenciar el partido, pero le vamos a demostrar que los duranguenses no lo queremos".

Señaló que así se vea en la necesidad de plantarse en el edificio priista, lo habrá de hacer para manifestar su enojo y molestia por el secuestro que pretenden hacer algunos grupos sobre el tricolor en Durango.

En su calidad de primera priista de Gómez Palacio, destacó ser respetuosa de las decisiones que tomó un grupo de personas entre las que figuran el exdiputado local y exregidor Pablo César Aguilar; José Carmen Ortega y Martha Alicia López Ayala, quienes junto con Ulises Adame de León dieron a conocer su incorporación al partido Morena.

Sin embargo, dijo estar triste y a la vez molesta por lo que está ocurriendo, dado que se trata de cuadros valiosos quienes tenían muchísimos años formando parte de ese partido político, donde tuvieron un buen desempeño.

Leticia Herrera Ale destacó que los priistas de La Laguna tienen todo el peso moral y los resultados para reclamar su presencia en la dirigencia del partido a nivel estatal, pues es en este municipio donde se obtienen los triunfos electorales.

"Pero vienen los delegados del partido y no conocen, no saben lo que es Durango ni lo que es La Laguna, pero si creen, tratan o suponen que van a imponer a alguien del sexenio pasado, porque todos sabemos cómo nos fue en el sexenio pasado, quiero decirles que están muy equivocados", dijo tajante.

Ante la situación por la que atraviesa el partido, ayer se dio a conocer la suspensión de la Comisión Política que estaba programada a efectuarse mañana domingo en la ciudad de Durango, mediante la cual se definiría el método para la renovación del Comité Directivo Estatal del PRI.

En esta reunión participarían comisionados que representan a los 39 municipios de la entidad, y serían los encargados de decidir si la renovación de la dirigencia priista se haría mediante una elección interna o designación.

