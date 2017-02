Poco a poco van subiendo de intensidad los catorrazos políticos entre los dos principales equipos del torneo electoral para la gubernatura, es decir, los azules y los tricolores. Y es que ya se han abierto frentes de guerra en cuatro municipios en donde se están dando con todo por diferentes razones. En el caso de Torreón, en donde gobierna el PRI, el asunto en disputa en estos momentos es el famoso Despensa Gate que, como usted sabrá, trata de la ayuda que envió el Fonden para atender a los afectados de las lluvias y que en vez de ser entregada con la celeridad debida, fue resguardada en misteriosas bodegas con misteriosas intenciones.

El capítulo más reciente en esta trama se dio el jueves en la comisión de Contraloría del Cabildo, en donde todos los ediles oficialistas, es decir, priistas, perredistas y verdes, le hicieron montón a la síndica panista Gabriela Casale para descalificarla y ponerla contra las cuerdas, ya que ella fue quien detonó el caso que ha llegado ya hasta la Fepade y puede representar otra piedra en el zapato para el suspirante Miguel Riquelme. Dicen que doña Gaby está analizando proceder legalmente contra sus compañeros y que los pudiera acusar de violencia política de género. A ver cómo se pone eso. En Saltillo, los regidores del PRI han estado presionando para que el alcalde con licencia Isidro López se decida de una vez por todas a volver o que de plano deje el changarro en manos de otro, cosa a la que han respondido los azules diciendo que no hay prisa y que el Congreso local, dominado por priistas, fue el que le concedió el permiso para ausentarse el tiempo que quiera. Tal vez don Chilo aún anda buscando acomodarse en otro lado. Donde las cosas se están poniendo más pesadas es en Monclova y en Sabinas, ambos municipios gobernados por el PAN. En el caso de la capital acerera, el diputado tricolor Melchor Sánchez, que se sabe que tiene pleito casado con el alcalde Gerardo García, pidió en el Congreso que se revise con lupa el destino de 128 millones de pesillos que se supone debieron ser invertidos en la modernización del alumbrado y que, según “Pocholo”, no se ven por ningún lado, ya que el servicio es deficiente y la licitación fue turbia (cualquier parecido con la Perla de la Laguna es mera coincidencia). A ver cómo responde el “Gallo de Acero” a este embate. En cuanto al municipio que gobierna Ignacio Lenin Flores, las baterías priistas han apuntado hacia él por la contratación de supuestas empresas fantasmas por un monto de nueve millones de pesillos, algo que los panistas también han denunciado pero en el gobierno provincial. Y para no dejar duda de que las campañas estarán marcadas por los piquetes de ojo, patada y coz, ayer se presentó un recurso de impugnación contra el proceso interno del PAN por parte de un militante que dice que no lo dejaron registrarse como precandidato y que todo estaba montado para favorecer a don Memo, algo parecido a lo que ocurrió hace unos días en el PRI, cuando un militante tricolor se quejó porque el registro de don Miguel se hizo a destiempo. En resumen, se están dando y se van a dar con todo. No le cambie.

***

Y ya que estamos con eso de las campañas, tal parece que el líder del moda en estas tierras coahuilenses es el español Pablo Iglesias, dirigente del partido izquierdista Podemos. Y es que sólo así se puede interpretar el hecho de que tanto melón como sandía copien sus frases, lemas y estrategias. Ya habíamos mencionado en este espacio de las enormes similitudes entre la plataforma lanzada hace unas semanas por el panista Guillermo Anaya para recoger el sentir y pensar de los coahuilenses y la que hace poco más de un año lanzó don Pablo. Vamos, hasta el mismo nombre llevan: la Ruta del Cambio, y los mismos colores. Bueno, pues ahora, quien no quiso quedarse atrás fue el priista Miguel Riquelme, quien ha utilizado el discurso de buscar la unidad del partido con humildad, algo que suena muy parecido a las consignas de unidad y humildad del reelecto secretario general de Podemos. Como que por acá se anda un poco escasos de ideas, a menos que salgan a decir que el copión en Iglesias. Son capaces.

***

Cantaba Chabelo, ese longevo “filósofo” infantil de la televisión mexicana, que en el reino del revés todo es posible. Y tal vez Coahuila sea algo parecido al reino del revés. Si no lo cree, lea la siguiente historia. Resulta que, como se reportó oportunamente en este medio, el caso que seguía la Procuraduría de Justicia contra el exalcalde de Allende, Sergio Alonso Lozano, por la ominosa masacre ocurrida en ese municipio en 2011, simplemente se cayó por falta de pruebas y el juez de la causa decidió la liberación del acusado que desde noviembre de 2016 estaba como huésped en el penal de Piedras Negras. Bueno, pues ayer el secretario de Gobierno, Víctor Zamora, el mismo que cada vez que surge una acusación por tratos poco amables de sus muchachos de la “marea negra” ahora conocida como Fuerza Coahuila dice que todo es un complot para desprestigiarlos, acaba de declarar que no se descarta iniciar una investigación contra el juez que consideró que no había suficientes elementos para mantener guardado al exedil. En contraste, se dio a conocer esta semana que los exfuncionarios estatales señalados por presuntos vínculos con los malosos, entre ellos el exfiscal Torres y su hermano, solicitaron en voz de Everardo Rosales, excoordinador del Grupo de Investigación de Homicidios, su reinstalación en sus cargos y una reparación por el daño moral sufrido al grito de “todos ya fuimos exonerados”, algo similar a lo que viene diciendo y haciendo desde hace tiempo el Profe Humberto. Ahí se lo dejamos.

***

En donde bastante revueltas están las aguas es en el PRI de Durango ante la inminente renovación de la dirigencia estatal. Los subagentes disfrazados de matracas tricolores cuentan que, por un lado, el exgobernador, Ismael Hernández Deras pretende a toda costa imponer al exsecretario de Educación, Héctor Vela Valenzuela como el nuevo presidente del partido en la entidad, con la intención de, obviamente, seguir teniendo el control y ejerciendo el poder que en teoría dejó desde hace más de seis años pero que en la práctica siguió teniendo hasta hace algunos meses, tras el apabullante resultado en contra de las elecciones y la posterior renovación de la administración estatal. Por el otro, se dice que Jorge Mujica es quien tiene todo el apoyo de la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, para tomar las riendas del tricolor y, de paso, evitar que el mismo grupo siga adueñándose del partido y a cuyo grupo se le atribuye la pasada derrota electoral. Pero hay otros aspirantes, como el actual diputado local, Luis Enrique Benítez Ojeda y Óscar García Barrón quienes tampoco son un contrapeso real hacia los dos principales contrincantes, pero que también están poniendo su granito de arena para ahondar el divisionismo y las ruptura internas. Ayer, doña Lety lanzó una advertencia del estilo que tanto le gustan en el sentido de que “no se van a permitir más imposiciones” y que el PRI “siga siendo rehén de unos cuantos”, después de lamentar la salida de algunos priistas quienes se fueron a Morena y cuya desbandada podría continuar si no se establecen acuerdos cuanto antes. Como un efecto inmediato, se suspendió indefinidamente la Comisión Política que tendría lugar mañana domingo en Durango mediante la cual se establecería el método para renovar el Comité Directivo Estatal priista. Así las cosas en el priismo duranguense.

***

En donde las dudas persisten es en el caso de la alcaldesa de Lerdo, María Luis González Achem, respecto a un viejo asunto que sigue ocasionando ruido. Como recordará, memorioso lector, doña María Luisa fue empleada de la Secretaría de Educación Pública de donde solicitó por allá de 2006 una incapacidad permanente por invalidez ya que en ese entonces presentó un padecimiento grave el cual afortunadamente ha logrado superar. El detalle es que a propios y extraños causó curiosidad el hecho de que con dicha incapacidad, González Achem decidiera lanzarse por la alcaldía, empresa que consiguió el año pasado. Hoy, provoca extrañeza el hecho de que mientras ella ejerce un cargo público de elección popular siga cobrando su incapacidad en el ISSSTE como si no pudiera trabajar, lo cual es interpretado por algunos como un posible quebranto patrimonial al instituto y una especie de, digamos, “chapuza”. Dicen que algunos ya andan viendo la manera de presentar recursos legales contra esta situación que consideran anómala. ¿Será?