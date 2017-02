Su público la inspira

TORREÓN, COAH.-

El me mintió, Así no te amará jamás, Las pequeñas cosas o Castillos son algunas canciones que han marcado la carrera de Amanda Miguel quien seguirá en los escenarios hasta que la vida y el público se lo permitan.

"Hasta ahora todos mis éxitos me han dado cosas buenas gracias a Dios. Siempre tomo en cuenta los comentarios de los amores más cercanos que me rodean y de mis fans, estar en contacto por medio de redes sociales o en cada concierto con ellos, con mi público me da mucha confianza y me motiva a seguir adelante", así lo hizo saber Amanda en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

La cantante tiene en su agenda una presentación para hoy sábado en el Coliseo Centenario junto a su esposo, Diego Verdaguer. Esta presentación, según dijo ayer desde su hogar en la Ciudad de México, los tiene muy emocionados.

"Estamos súper contentos de volver a Torreón. No recuerdo exactamente cuánto tiempo ha pasado desde que no cantábamos juntos en Torreón porque recién habíamos ido pero a su ciudad hermana, Gómez Palacio", comentó.

De acuerdo con la artista nacida en Argentina, la Comarca Lagunera ha sido vital en sus 36 años de trayectoria motivo por el que siempre es un placer reencontrarse con sus fanáticos de la región.

"Tengo muchos amigos de La Laguna y muchos fans, por lo que siempre es un gusto pisar esa tierra. Voy a cantar yo, luego mi querido Diego y posteriormente uniremos nuestras voces; será mágica nuestra actuación.

"Se están escogiendo las canciones más representativas de cada uno de nosotros para que sea una noche memorable. Lo que siempre deseo es que el público disfrute al igual que Diego, nuestros músicos y una servidora. La idea es que todos salgamos felices después de un show", explicó.

En 2015, Amanda lanzó el material discográfico 80 15 que reunió varios de sus éxitos en nuevas versiones así como "tracks" inéditos entre ellos Solita y sin ataduras y Un hombre hermoso. Sobre la placa expresó que todavía le sigue dando satisfacciones.

"A pesar de que es un disco reciente, se ha vuelto un disco clásico de Amanda Miguel que me ha permitido ofrecer presentaciones sola. La gente nos ubica mucho a Diego y a mí como pareja, como artistas y nos encanta compartir el escenario, pero también es necesario en ocasiones cantar por separado", reveló.

Amanda Miguel informó que le gustaría grabar un material discográfico de Primera Fila tal y como lo han hecho Yuri, Thalía o Sasha, Benny y Érick.

"Siempre es un gusto cantar y tengo muchos amigos artistas con los que me encantaría compartir un escenario o un micrófono; me gustaría que a través de mi Twitter (@amandamiguels) o mi página en Facebook (Amanda Miguel) me digan con quién les gustaría que hiciera duetos para un disco en vivo si es que llegara a darse".

Vía telefónica, la intérprete de Mi buen corazón dijo que cuando no está en un escenario se encuentra en la cocina de su hogar o compartiendo gratos momentos con su familia o amigos.

"Disfruto mucho mi casa, me encanta cocinar. Mi hobbie es cuidar hasta el más mínimo detalle de lo que me rodea ya que soy algo perfeccionista. Disfruto atender y compartir con mi gente", sostuvo.

Al preguntarle sobre su hija la cantante Ana Victoria, Amanda no paró de elogiarla y le auguró un gran futuro en la industria musical.

"Mi hija es lo máximo para mí. Hablo como cualquier mamá, profesionalmente Ana está súper preparada toca piano, guitarra, batería, es compositora y creo que cada vez está más afianzada en lo que ella quiere proyectar.

"Adicionalmente le están llegando oportunidades en el área del modelaje y diferentes, como puede pueden ver en su sitio www.anavictoria.com, me siento muy orgullosa de ella", finalizó.

Cortesía