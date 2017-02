Por fin abre Circo de las pesadillas

EL SIGLO DE TORREÓN / Érick Sotomayor

Torreón le trajo muchas "pesadillas" y sellos de clausura, pero Gómez Palacio no.

Por fin, el Circo de las pesadillas pudo abrir sus puertas anoche en la Comarca Lagunera ante mil 100 habitantes de la región (Cifra oficial ) que acudieron a la Expo Feria de Gómez en donde se estará presentando hasta el domingo cinco de marzo.

Hombres y mujeres acudieron al lugar por dos principales motivos, uno de ellos, su adicción al género de terror y el otro por la polémica que ocasionó en redes sociales la doble clausura que el circo vivió la semana pasada por las autoridades de La Laguna de Coahuila.

"Yo soy seguidor de todo lo relacionado con el horror, de lo gore y la verdad es que no sabía de este circo hasta el viernes 10 de febrero que se armó todo el relajo en redes sociales, que si no, capaz ni sabía y por eso vine hoy -anoche-", dijo Abraham Quezada de la colonia Ampliación Los Ángeles.

Abraham arribó a la feria desde las 7:00 de la tarde con su novia y enseguida comenzó el desfile de personas que exageraron en su puntualidad con tal de ser de los primeros en entrar a través de tres filas denominadas "Angustia", "Pánico" y "Desesperación".

Ahora sí sin interrupciones, a las 21:10 horas inició la primera función de El circo de las pesadillas. La historia gira en torno a una chica de 11 años de nombre "Isabella". Seducida por "Persefone", "Chzalongo" y "Onyx", ella cruza el umbral hacia el inframundo de las pesadillas llevando consigo a cada uno de los laguneros.

Al ingresar, la niña provoca que cada uno de sus miedos se vuelvan realidad. Muñecos, payasos e incluso insectos se convierten en seres de terror que desean que "Isabella" se quede en ese extraño mundo por siempre.

Durante la función no faltaron los gritos o risas de nervios, los novios que se apretaron más fuerte de las manos y los chavos que aprovecharon el momento para asustar todavía más a sus amigos.

El circo de las pesadillas fusiona actos circenses, terror y comedia bajo una misma carpa; está dirigido a mayores de 18 años.

Dicho show fue creado por la lagunera Malena Zermeño hace un año. De acuerdo con Malena la trama del circo no es ofensiva, no se mete con ninguna religión o culto y no cuenta con desnudos.