El PRI no puede ser rehén de unos cuantos: Leticia Herrera

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, lamentó la salida de priístas y advirtió de que no se va a permitir que el partido sea rehén de unos cuantos, mucho menos de un “exgobernador que pretende imponer a gente sin calidad ni autoridad moral, ni ganas de servicio para llevar las riendas” del PRI en el Estado de Durango.

Advirtió del riesgo de que continúen presentándose fracturas internas, por lo cual exhortó a los dirigentes a “ponerse las pilas” y hacer lo correcto, aunque destacó que Anavel Fernández, quien actualmente está a cargo del Comité Directivo Estatal, está haciendo los esfuerzos necesarios para evitar que más militantes abandonen el partido.

Como primera priísta de Gómez Palacio, destacó que ese partido no puede ser rehén de unos cuantos dado que los dueños son los militantes, no un grupo “y menos un exgobernador que todavía está dando función y se quiere agenciar el partido, pero le vamos a demostrar que los duranguenses no lo queremos”.

Señaló que así se vea en la necesidad de plantarse en el edificio priísta, lo habrá de hacer para manifestar su enojo y molestia por el secuestro que pretenden hacer algunos grupos sobre el tricolor en Durango.