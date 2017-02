Presume Conan O'Brien su estudio en México

El cómico Conan O'Brien grabará un programa en México y presumió su estudio. A través de su cuenta en Twitter, el conductor estadounidense presentó "una probadita" del espacio a sus seguidores.

La próxima semana, O'Brien grabará su programa "Conan without borders: Made in Mexico", en donde tendrá como invitados a Diego Luna y el ex presidente Vicente Fox.

El conductor llegó ayer jueves al país y caminó por la calle de Madero y el Zócalo de la ciudad.

Además, preguntó a sus seguidores acerca de lo que debe hacer en nuestro país y también sobre los temas de los que puede conversar con Luna y Fox.

"Quiero hacer un programa digno de los mexicanos, que ellos puedan ver lo que son estas personas", dijo ayer a EL UNIVERSAL. A su llegada a México, el conductor confesó que existe la posibilidad de que Trump no lo deje volver a su país.

Follow @teamcoco on #Snapchat to get an inside look at my #Televisa studio. #ConanMexico pic.twitter.com/mYranGIe2Y