Huelga en Narro no pone en riesgo la paz laboral: CTM

TORREÓN, COAH.-

Luego de que estallara la huelga en el sindicato de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Marco Antonio Mora Varela, del consejo general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), consideró que ello no pone en riesgo la paz laboral que persiste en el estado de Coahuila, donde no ha estallado una huelga del ámbito local desde el 2005.

"Las empresas están en tranquilidad, la huelga es el último recurso de los trabajadores, no es nada agradable, lo puedo asegurar, es el último recurso que queda al sindicato y no quiero uno hacer uso de esto, pero la paz laboral sigue, nosotros tenemos contratos con empresas grandes y fuertes y no se ha vislumbrado ni siquiera un paro", comentó.

Mora Varela dijo que el sindicato de la Narro no está afiliado a la CTM y es federal, sin embargo, se dijo respetuoso del movimiento.