'TLCAN es acuerdo trilateral'

DESCARTA ILDEFONSO GUAJARDO UNA NEGOCIACIÓN BILATERAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

-La esencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es trilateral y mientras no se acuerde entre los integrantes una alternativa diferente se seguirá con la negociación entre los tres países que lo conforman, afirmó el titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal.

El funcionario se refirió en esos términos al supuesto inicio de negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y Canadá sobre el TLCAN.

"Lo que regula ahora la relación comercial en Norteamérica es el TLCAN, mientras no nos pongamos de acuerdo en una alternativa a ese tratado no hay un sustituto y mientras no inicie un proceso formal al respecto no se puede hablar de ese asunto en términos de bilateralidad", enfatizó.

Explicó que hay temas del acuerdo vigente que no se pueden llevar en términos bilaterales, como las reglas que determinan el contenido regional de un proceso productivo, denominadas reglas de origen, y enfatizó que su discusión tiene que ser trilateral.

"Por naturaleza, cualquier conocedor del comercio exterior lo sabe, que en un tratado con naturaleza trilateral hay segmentos que tienen que ser naturalmente trilaterales. Habrá unos temas que son particulares por la relación específica de México y Estados Unidos, que pudieran ser analizados en una discusión uno a uno", sostuvo.

IGUAL QUE EN TPP

Refirió que así ocurrió, por ejemplo, con el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP), que tuvo un tema básico que llevó a la multilateralidad, pero muchas elementos se tuvieron que resolver bilateralmente entre los 12 países interesados.

Guajardo Villarreal comentó que en breve asistirá a un seminario en Canadá sobre la asociación estratégica de América del Norte, donde aprovechará para tener reuniones con sus homólogos de la región.

Respecto de las consultas en México sobre el TLCAN, subrayó que ya inició el proceso con miembros del Consejo Consultivo para Negociaciones Internacionales del sector privado, así como reuniones con los integrantes de los grupos técnicos y la organización con sectores específicos de las negociaciones.

Notimex