Édgar Ramírez será Versace

Los ángeles, eu.- El actor venezolano Édgar Ramírez será la estrella de la serie Versace: American Crime Story en la que interpretará al diseñador de moda Gianni Versace, informó el medio especializado Variety.

Esta serie acerca del asesinato en 1997 de Versace será la tercera del productor y guionista Ryan Murphy bajo el paragüas de temporadas monotemáticas de American Crime Story, después de que la primera, The People v. O.J. Simpson, cosechara encendidos aplausos por parte de crítica y público.

La segunda tanda de episodios girará en torno a las secuelas que dejó el huracán Katrina en 2005, y también está prevista en el futuro una temporada más de American Crime Story acerca de la exbecaria de la Casa Blanca Mónica Lewinsky.

Respecto a Versace: American Crime Story, que contará con diez episodios y que se emitirá en 2018, por el momento sólo se conoce que Ramírez interpretará al célebre modisto y que el actor Darren Criss dará vida a Andrew Cunanan, el asesino de Versace.

La serie se basará en el libro Vulgar Favors escrito por Maureen Orth.

Para Ramírez, Versace: American Crime Story supone un nuevo paso para reforzar aún más su sólida trayectoria en Hollywood.

En 2016 tuvo un año muy atareado ya que estrenó The Girl on the Train, con Emily Blunt; Gold, junto a Matthew McConaughey; y Hands of Stone, la película sobre la vida del boxeador panameño Roberto Durán en la que estuvo acompañado por Robert De Niro.

En el horizonte más cercano, Ramírez participará en la cinta de ciencia-ficción Bright, junto a Will Smith; en la serie Blanco o negro, nunca gris, en la que trabajará con el argentino Ricardo Darín; y en Love Child, la nueva cinta del director de culto Todd Solondz y en la que el venezolano formará la pareja protagonista con la española Penélope Cruz.

Es un musical modern que narra un tempestuoso romance, desde el tierno comienzo del amor juvenil hasta los sacrificios de una gran ambición. Dos jóvenes soñadores luchan por perseguir sus sueños en una ciudad conocida por destruir esperanzas y romper corazones. 'Mía', una aspirante a actriz, sirve café a estrellas de cine y 'Sebastián', un músico de jazz se gana la vida tocando en sucios bares.

128 MIN.

CLASIFICACIóN: B.

ELENCO: Emma

Stone y Ryan Gosling.

DIRECTOR: Damien Chazelle.

The People v. O.J. Simpson conquistó nueve premios Emmy y dos Globos de Oro, siendo la serie más vista de la cadena FX?

GOURMET

18:00 hrs.

Tradición latina

En esta serie Sumito nos invita a viajar por Latinoamérica a través de recetas típicas de la región. En cada capítulo, el chef seleccionará un producto común a varios países y realizará tres platos tradicionales.

CANAL 4

06:00 CJ Grand Shopping

07:00 Paid Programming

07:30 Aqua Clyva

08:00 Paid Programming

10:00 Paid Programming

11:00 Doña perfecta

13:00 La Fan

15:00 Tras la verdad

16:00 100 latinos dijeron

17:00 Cero en conducta

18:00 La hora pico

19:30 El Coque Va

21:00 Mujer, casos de la vida real

22:30 Sin senos sí hay paraíso

CANAL 6

06:00 Paid Programming

07:00 Paid Programming

08:00 Paid Programming

09:00 Iglesia Universal

09:30 El Hormiguero MX

10:30 A quien corresponda

12:00 Nacimientos asombrosos

13:00 No sabía que estaba embarazada

14:00 Cocineros Mexicanos

16:00 Enamorándonos

18:00 Camino a la fama 2

20:00 American ninja warrior

21:15 Terror en lo profundo

23:00 Combate Américas

CANAL 7

06:00 Noticiario matutino

09:00 Diálogos En Confianza

11:00 Ideas

11:30 De paseo, pueblos mágicos

12:00 La ruta del sabor

12:30 Tu Cocina

13:00 Mestizo: Una Historia De Arte

13:30 D todo

14:00 Noticiario

14:35 Daniel Tigre Y Su Vecindad

15:00 Charlie y Lola

15:15 Charlie y Lola

15:30 La Pandilla De La Selva Al Rescate

15:45 Diseño ¡Ah!

16:00 ¡Piensa como un cuervo!

16:15 Campamento Lakebottom

16:30 ¿Por Qué a Mí?

17:00 Operación ¡ouch!

17:30 31 minutos

18:00 Súper Sentidos

18:30 En Busca de Bichos

19:00 Itinerario

19:30 Momentos De Una Historia

20:00 Conversando con Cristina

21:00 Noticiario nocturno

22:00 XY

23:00 Orfeo

CANAL 11

06:00 Las Noticias con Danielle Dithurbide

06:30 Despierta con Loret

08:00 Al Aire con Paola Rojas

09:00 Hoy

12:00 Corazón Indomable

13:30 ¡Cuéntamelo ya!

14:30 El Noticiero Karla Iberia Sánchez

15:00 La Familia Peluche

16:00 Como dice el dicho

17:00 Mi Adorable Maldición

18:00 La Rosa de Guadalupe

19:00 Vino el Amor

20:00 El Bienamado

21:00 La Doble Vida de Estela Carrillo

22:00 Diez en Punto Denise Maerker

22:30 Nosotros los guapos

23:00 A Quien le vas

23:30 Mujeres Asesinas

CANAL 13 05:50 Hechos AM

08:55 Venga la alegría

12:00 La vida en el espejo

13:00 ¿Qué hay de comer?

14:00 Hechos meridiano

15:00 Peluches

15:15 Escape Perfecto

16:00 Ventaneando

17:00 Al extremo

18:00 A cada quien su santo

19:00 Están entre Nosotros

20:00 Celia

21:00 La Fiscal de Hierro

22:00 Hechos de la noche

22:30 Vis a vis

23:15 Peluches

23:30 Los Protagonistas

CANAL 40

06:00 Blaze and the Monster Machine

06:30 Masha y el oso

07:00 Peppa pig

07:15 Plaza Sésamo

07:30 Thomas y sus amigos

08:00 Los Padrinos Mágicos

09:00 Rugrats: Aventuras en Pañales

10:00 Jimmy Neutrón

11:00 El Chapulín Colorado

11:30 El chavo animado

13:00 Bob Esponja

14:00 Wendell & Vinnie

15:00 Drake & Josh

16:00 El Caso Thomas Crown

18:00 El regreso

20:00 Duro de Matar 2

22:00 Duro de matar

Hoy en la TV

Recomendaciones en la TV

GOLDEN

18:33 hrs.

Baila conmigo

Ruby ha crecido sin raíces siempre de un lado para otro. Rafael es un joven cubano que, tras la muerte de su madre, se marcha a Houston donde conocerá a su padre. John no sabe que es el padre de Rafael.

FOX

15:30 hrs.

Glee

La escuela secundaria McKinley es la sede del coro "Nuevas direcciones", integrado por estudiantes desadaptados que ven en la música una forma de expresión ante los problemas de su adolescencia.

Viernes 17 de Febrero de 2017

DURO DE MATAR 2

John McClane está en el Aeropuerto Internacional Dulles cerca de Washington, D.C. mientras espera a su esposa Holly de que llegue de California. Dentro del aeropuerto, McClane ve a un grupo de hombres sospechosos.

HBO SIGNATURE

12:55 hrs.

Boardwalk Empire: Imperio

Boardwalk Empire está ambientada durante los años 20 y situada en una Atlantic City asediada por la ley seca, la prohibición, los gángsters, el tráfico de alcohol y la violencia desmedida.

