Nicole Kidman estuvo comprometida con Lenny Kravitz

CIUDAD DE MÉXICO.-

La actriz Nicole Kidman reveló que estuvo comprometida con el cantante Lenny Kravitz, en una entrevista para The Edit, que forma parte de Net-a-Porter.

Aunque ya se sabía de su romance, poco después de que Kidman quedara divorciada de Tom Cruise, no se había revelado su compromiso.

Vanity Fair retomó declaraciones de Kidman de 2007, cuando dijo que tras la ruptura con Cruise sólo deseaba enfocarse en sus hijos. “No me sentía cómoda teniendo a alguien en ese alboroto y entonces me comprometí con alguien… pero no estaba bien. No estaba lista. No estábamos listos”.

En ese momento no quiso revelar con quién se había comprometido, pero al hablar a The Edit sobre su serie Big Little Lies de HBO, en la que comparte créditos con Zoe Kravitz, hija de Lenny, Kidman mencionó:

“Bueno, yo conocía a Zoe porque estuve comprometida con su padre. ¡Todo queda en familia! Amo a Lenny, es un gran chico”.

De acuerdo con la revista People, Kidman y Kravitz se conocieron en el verano de 2003, cuando ella rentó el departamento de él en Manhattan.

Sin embargo, el romance fue efímero, pues para diciembre de ese mismo año rompieron.

Kidman está casada desde 2006 con el cantante Keith Urban.