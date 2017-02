Susana González inicia su 'aventura'

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace cuatro años Susana González interpretaría a "Elena Tejero" en el musical Aventurera, pero una bronconeumonía le impidió subir al escenario, pero la noche del martes ese sueño se hizo realidad para la actriz cuando la puesta en escena volvió a levantar el telón, pero ahora de la mano de Juan Osorio y Gerardo Quiroz en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México.

"Es un personaje que me ha llamado mucho la atención por el viaje dramático que tiene. Sabía que iba a ser una producción diferente, al ver todo el empeño y el detalle que pusieron Gerardo Quiroz y Juan Osorio me tienen sorprendida, porque le están brindando un espectáculo de calidad, tomaron lo mejor de Aventurera y le pusieron unos ingredientes que la hacen mucho más moderna", dijo Susana al terminar la función de estreno.

Con esta nueva versión la obra tiene hora y media menos de trama gracias a la adaptación de Ximena Escalante, nieta de Álvaro Custodio, autor del guión original de la película, y la integración de elementos multimedia, le dieron al público una nueva visión de este clásico del teatro en México.

Encabezando esta producción no podía faltar Carmen Salinas, quien con su papel de "Rosaura del Mar" volvió a llevarse las palmas, si bien ahora no hubo "Bugambilia", sí tuvo a Rafael Inclán en el papel de "Rengo", un homosexual avispado en sus comentarios y peligroso a la hora de defender lo que cree justo.

Algo que se conservó en la historia, es la parte donde Carmen Salinas toma temas de actualidad y los integra en el guión a través de un diálogo que mantiene con Inclán. Entre las cosas que abordaron en la charla entre "Rosaura" y su incondicional estuvo la extradición de "El Chapo", Trump, su muro y hasta Kate del Castillo, incluso se burló un poco se las críticas que ha recibido debido a su desempeño como diputada.

Al final, el trabajo que también realizaron Mauricio Islas, Alexis Ayala, Ernesto Laguardia y el resto del elenco, les mereció las palmas del público, algo que hizo emocionar hasta las lágrimas a Carmen Salinas.

"Se me vino a mi mente 'Chato', estaba siempre entre cajas viendo que terminara para agarrarme y llevarme al camerino, cambiarme e irnos a descansar, ver que sales y sabes que ya no va a estar tu hermano del alma, lo extraño mucho, pero a la vez estoy contenta con Gerardo y Juan porque la cosa va bastante bien, contenta con Susana que estuvo maravillosa", expresó Carmen Salinas.

Con la presencia de dos exaventureras, Maribel Guardia y Adriana Fonseca, los productores manifestaron su beneplácito por lo logrado en esta función, además de resaltar que este montaje es un homenaje para Carmen Salinas por su trayectoria artística, que la ha llevado a trabajar en cine, teatro y televisión.

EL UNIVERSAL

'Susana no baila, no es vedette', dice Niurka

Tras el estreno de la nueva edición de la puesta en escena "Aventurera" protagonizada por Susana González, Niurka Marcos, quien se encontraba entre el público del BlackBerry, dio su opinión a Telemundo sobre la primera función a cargo de Susana.

"Yo creo que estás muy simple, traicionaría a la audiencia si dijera que está espléndido, creo que está posado, una Barbie posando, linda, bonita, ligera, creo que no baila, no es vedette. I→ m sorry for Susy".

Y es que para Niurka, quien encarne a "Elena Tejero" debe ser toda una vedette, por eso su tan sonado pleito con Ninel Conde, a quien siempre cuestionó su falta de talento para el baile, "¿Bailas?" le preguntó la cubana en varias ocasiones.

La expareja de Juan Osorio también pisará el escenario de Aventurera, el pasado fin de semana "paró el tráfico" de Paseo de la Reforma de la Ciudad de México mientras realizó su presentación oficial como una de las tres Aventureras de Osorio y Gerardo Quiroz.