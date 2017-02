Multan por violar la ley antitabaco

TORREÓN, COAH.-

La Secretaría de Salud estatal ha aplicado multas por 20 mil a 30 mil pesos a negocios que violan la Ley de Protección a los No Fumadores, pero también hay inspectores de la Cofepris que realizan revisiones en Torreón, mismas que han llegado hasta 300 mil pesos.

En este sentido, José Luna Riojas, coordinador de Regulación y Fomento Sanitario en la Jurisdicción Sanitaria VI, llamó a los establecimientos a cumplir con la normativa, pues indicó que aun cuando los bares y restaurantes en la ciudad se han incrementado considerablemente en los últimos dos años, se revisará la totalidad.

Luego de que negocios en el primer cuadro de la ciudad se quejaron de que las revisiones de la Secretaría de Salud no son "parejas" para todos los establecimientos, explicó que las verificaciones arrancaron en el perímetro alrededor de la Alameda Zaragoza, de ahí que sean estos sitios a los que se ha visitado en una primera instancia, sin embargo, indicó que se extenderá a toda la ciudad.

Señaló que en diciembre se recibieron 5 denuncias de clientes contra negocios que no respetaban la Ley de Protección a los No Fumadores, mientras que en enero fueron 15, lo que consideró un repunte importante, debido a que se han difundido los números telefónicos para las quejas en la señalética de los propios establecimientos. Dijo que las quejas son de los mismos clientes, que ya conocen su derecho a no respirar humo del tabaco, y aseguró que todas las quejas son atendidas.

Luna dijo que los establecimientos deben contar con la señalética a la entrada, un cenicero para que los fumadores apaguen su cigarro y, en caso de tener área de fumadores, debe ser ajena al resto del lugar, es decir, no debe ser de paso común, por lo que las mujeres embarazadas y los menores de edad deben poder cruzar sin problema por aquí, además de contar con extractores.

"Los invitamos a que se pongan en orden, si desean orientación, con gusto se las otorgamos, pueden venir a la oficina o hablar por teléfono y les enviamos la información de la Ley, la señalética con la que deben cumplir, los espacios, para cualquier aclaración, que nos vean como aliados para el cumplimiento de la Ley", comentó.

Refirió que los clientes pueden llamar al teléfono 716-07-74 de la Jurisdicción Sanitaria VI.