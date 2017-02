La impunidad se lleva un gran botín

DURANTE LA REVISIóN DE LA CUENTA PúBLICA 2015, LA ASF IDENTIFICó CUATRO áREAS DE RIESGO

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió observaciones por 65,194 millones de pesos (mdp) al gasto de las 32 entidades. De esa cifra, 33,449 mdp corresponden a subejercicios de gasto y 31,745 mdp a violaciones en las que presume un posible daño al erario.

El monto de las observaciones de 2015, aunque menor que en los dos años anteriores, se sumará al agregado histórico que hasta 2014 ascendía a 175,000 mdp, de acuerdo con la ASF.

Al presentar su último informe de resultados ante diputados, dado que en diciembre será relevado por un nuevo auditor elegido para ocupar el cargo por ocho años, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, informó que los gobiernos locales acumulan 216,456 mdp pendientes de solventar desde 2011.

Este monto equivale a la asignación que en un año recibe la mitad de las entidades o a 20 % del total de los fondos y programas federales de 2015.

"La impunidad genera reclamos de mayor dureza. La percepción de que las sanciones no son oportunas o no existen alimenta la frustración social", dijo el auditor.

Al entregar a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el Informe de Resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública, Portal informó que a la fecha se han logrado solventar más de 29,000 mdp, de los que 2,871 mdp corresponden a las revisiones realizadas en 2015.

Este monto, agregó, se incrementará conforme se atiendan las observaciones de la auditoría. Explicó que entre 2001 y 2014 la entidad fiscalizadora ha logrado una recuperación de 108,888 millones.

Para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF realizó 1,643 informes individuales, que corresponden a auditorías de diversos tipos, estudios y evaluaciones. De ese total, 1,059 corresponden a entidades y municipios, 599 al Poder Ejecutivo, 18 a órganos autónomos, 4 al Poder Judicial y 3 al Legislativo.

Como resultado de la fiscalización se realizaron 9,459 acciones integradas por 9,965 recomendaciones para la mejora del desempeño, 392 solicitudes de aclaración a través de documentos y 73 acciones ante el Servicio de Administración Tributaria para comprobación fiscal.

Portal informó que se establecieron 2,405 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, así como 2,680 pliegos de observaciones y 18 multas.

Respecto de las denuncias presentadas ante la PGR por posible daño al erario, el auditor aseguró que suman 741, de las cuales 695 (93 %) fueron a partir de 2011.

Indicó que las correspondientes a 2015 se presentarán cuando se cuente con los elementos que establece el Artículo 31 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

El auditor explicó que durante la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF identificó cuatro áreas de riesgo.

La primera es el gasto en infraestructura, pues en este rubro las observaciones son recurrentes cada año. Siguen las contrataciones entre dependencias, cuyas irregularidades también son reiteradas con un costo de más de 3,175 mdp entre 2012 y 2015. Después están los padrones de beneficiarios y el sistema de evaluación del desempeño.

Portal explicó que la auditoría revisó una muestra equivalente a 63 % del gasto federalizado para 2015, que equivale a 683,000 mdp sobre el total de más de un billón de pesos.

También destacó que en las últimas siete cuentas públicas el número de auditorías ha crecido 74 % al pasar de 945 en 2009 a 1,643 en 2015.

Antes de la entrega del documento, los legisladores presentaron sus posicionamientos y cuestionaron el manejo de recursos desde la propia Cámara baja y la efectividad de las labores de fiscalización.

Antes, los diputados se refirieron a la corrupción que campea en el gobierno federal y en los gobiernos de los estados.

"Si en México la fiscalización no se ha consolidado es porque las instituciones no cumplen su función", destacó el diputado independiente Manuel Clouthier.

La diputada Araceli Damián (Morena) cuestionó que la Cámara de Diputados no ha dictaminado diversas cuentas públicas de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, ni las tres primeras de las administración de Enrique Peña Nieto.

"Los diputados deben dejar de venir a hablar que están muy preocupados por la corrupción, porque a la hora de votar levantan el dedo para tapar las corruptelas", dijo.

El diputado Enrique Salazar, del PVEM, dijo que si bien él rechaza "a los corruptos como cualquier otro, la aplicación de la justicia le corresponde al Poder Judicial".

Gonzalo Guízar, de Encuentro Social, cuestionó que del total de denuncias presentadas por el órgano fiscalizador -581 de 2000 a 2014- sólo 5 % derive en una acción penal.

En 2014 la ASF entregó un total de 1,659 informes individuales de la Cuenta Pública 2014, de las que 72 % estuvo relacionado con el manejo de recursos federales.

En cuanto a las acciones que derivaron de esa revisión, se hicieron 3,365 recomendaciones, 1,207 solicitudes de aclaración, 75 promociones de comprobación fiscal ante el SAT, 1,876 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 1,645 pliegos de observación.

De esa cuenta pública, en la que determinó un daño patrimonial de 49,399.8 mdp, el organismo ha logrado recuperar 6,070.1 mdp, y tiene pendientes por recuperar 38,133.2 mdp.

Para la revisión del ejercicio 2016, la ASF tiene programado hacer 1,780 revisiones, las cuales de acuerdo con las nuevas reglas del Sistema Nacional Anticorrupción puede iniciar de manera inmediata al cierre fiscal por auditar.

Del total de revisiones que se prevén para este año 132 corresponden al rubro de gobierno, 147 a desarrollo social, 213 a desarrollo económico y 1,285 a entidades federativas y municipios.

Entre las entidades que tendrán mayor número de revisiones están Chihuahua, el Estado de México, Sonora y la Ciudad de México.

A Durango

De los 14,210 millones de pesos que en 2015 recibió Durango de los fondos federales, la Auditoría Superior de la Federación emitió observaciones por 1,324.2 mdp, de los cuales 1,182.8 corresponden a subejercicios y 141.4 a posibles irregularidades con daño al erario.

Aunque en 2015 estados y municipios recibieron de la Federación 1.08 billones de pesos, la ASF informó que auditó fondos y programas de gasto federalizado por 743,233.6 mdp. De esa cifra, la muestra auditada fue de 682,660.67 mdp, de los cuales resultaron observaciones por 65,193.8 mdp.

Durango acumuló 3,425.9 mdp de observaciones derivadas de la revisión de las cuentas públicas de 2011 a 2014. De esa cifra ha solventado 547 mdp y tiene pendientes de solventar 2,878.9 mdp.

Además tiene procedimientos resarcitorios por 34.9 mdp y 61 mdp por denuncias de hechos ante las autoridades.

Durango además destacó en el rubro de los subejercicios de los fondos y programas federales, al ocupar el tercer lugar en la lista, pues del total de los 14,210 mdp que recibió en 2015, registró subejercicios por un monto de 1182.8 mdp que representan 8.3 % del total de recursos.

Más de 1,200 millones sin reportar en Coahuila

En 2015, recibió Coahuila de los fondos federales 16,313 millones de pesos, de éstos la Auditoría Superior de la Federación emitió observaciones por 1,205.2 mdp, de los cuales 399.3 corresponden a subejercicios y 805.9 a posibles irregularidades con daño al erario.

El monto de las observaciones, que equivalen a 7.4 % de su gasto federalizado en 2015, coloca a la entidad muy por debajo de los estados que ocupan los primeros lugares, como Michoacán (16.5 %), la Ciudad de México (15.5), Veracruz (15.1 %), Morelos (14 %) y Guerrero (13.8 %).

Aunque en 2015 estados y municipios recibieron de la Federación 1.08 billones de pesos, la ASF informó que auditó fondos y programas de gasto federalizado por 743,233.6 mdp. De esa cifra, la muestra auditada fue de 682,660.67 mdp, de los cuales resultaron observaciones por 65,193.8 mdp.

De todos los fondos federales auditados, el que arrojó el mayor monto por observaciones fue el Seguro Popular al sumar 15,088 mdp, que equivalen a 23.1 % del monto total observado, seguido de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales con 6,917.6 mdp, que representan 10.6 % del total observado.

Coahuila acumuló 2,731.9 mdp de observaciones derivadas de la revisión de las cuentas públicas de 2011 a 2014. De esa cifra ha solventado 1,209.8 mdp y tiene pendientes de solventar 1,522.1.

Además tiene procedimientos resarcitorios por 32.7 mdp y 98.6 mdp por denuncias de hechos.

De acuerdo con la ASF, la mayor proporción del monto observado en el caso de todos los estados se presenta en la recepción y el manejo de los recursos por las secretarías de finanzas locales, lo cual incluye la ministración a los entes ejecutores y a los municipios.

En esta etapa, en particular, se concentró 67.5 % del monto observado en todos los estados, "el cual se explica por la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, recursos no entregados a los ejecutores y los recursos no ejercidos que continúan en las cuentas bancarias de los ejecutores".

Otro 16.4 % del monto observado "se ubicó en la fase del ejercicio de los recursos y corresponde a irregularidades como la aplicación de los mismos en conceptos no previstos por la normativa; la falta de documentación comprobatoria; obra pagada no ejecutada o de mala calidad, y adquisiciones no entregadas, entre otras.

La proporción restante del monto observado (16.1%) se ubica en otras etapas del proceso de gestión del gasto federalizado. Coahuila además registró un monto de 399.2 mdp en subejercicios de los recursos de fondos y programas federales que recibió en 2015, lo cual equivale a 2.4 % del total de los 16,313.6 millones de pesos.

De acuerdo con la ASF, en el gasto federalizado se registran subejercicios elevados y recurrentes. Explica que una proporción de los mismos se aplica hasta muy avanzado el siguiente año y aun hay casos de recursos no ejercidos correspondientes a ejercicios anteriores al que se fiscaliza.

Hasta el 31 de diciembre de 2015, los fondos y programas que tuvieron un mayor subejercicio en términos relativos, respecto del monto asignado a los entes fiscalizados fueron los Proyectos de Desarrollo Regional (73.9 %); Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (69.2 %); Prospera en su componente de salud (65.2 %); Programa para el Desarrollo Profesional Docente (64.7 %); Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (59.8 por ciento), y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (45.4 %).