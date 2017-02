Niegan repunte de influenza en estado

EL SIGLO DE TORREÓN

Tras informarse que los casos de influenza se han cuadruplicado en Coahuila, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arrieola negó que exista un repunte y asegura que los casos están controlados.

Durante a entrevista realizada en Ramos Arizpe, Arriola negó repunte.

Al ser cuestionado sobre el incremento de casos y muertes se limitó a decir que no hay comportamientos atípicos.

"No tenemos tipos atípicos. No tengo las cifras a la mano, pero no se han disparado como en años anteriores", indicó y se negó a abundar en el tema.

"Las cifras las debe de tener La SecretarÍa de Salud del estado", añadió el funcionario federal.

La Secretaría de Salud Federal confirmó que al 2 de febrero se han registrado cuatro decesos y 49 contagios influenza en el estado de Coahuila. En la misma fecha del año pasado no se registraban muertes, sólo 11 casos.

Asimismo se dio a conocer que el estado de Coahuila se coloca en el sexto lugar de contagios a nivel nacional. De la quinta a la sexta semana del año se registraron doce casos nuevos y dos muertes.

En México los estados con mayor contagio son Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, San Luis Potosí y Yucatán.

En el caso de Nuevo León el número de muertes es de mas de 40.

En el caso de Coahuila se han aplicado más 774 mil.

El IIMSS ha aplicado nueve millones de vacunas.

