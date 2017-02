VERDADES Y RUMORES [COLUMNA 4A]

Se han comenzado a registrar los primeros agarrones del proceso electoral, los cuales han venido a ponerle un poco de pimienta a unas precampañas que han estado de bostezo, sobre todo por que ya se sabe cuál será el resultado de antemano. En el primer golpe que el PAN ha propinado al virtual candidato del PRI, Miguel Riquelme, con la denuncia en su contra por el Despensa-gate, llama la atención que este hecho lo tenían en el radar los blanquiazules desde finales del año pasado, ya que desde entonces se sabía que una buena parte de las cajas de ayuda del Fonden enviadas por la Secretaría de Gobernación a Torreón no había sido entregada con la celeridad que amerita una declaratoria de emergencia y que, en su lugar, fueron amontonadas en bodegas que curiosamente no aparecen en los registros del ayuntamiento. Incluso que del caso ya había sido informado el dirigente estatal del PAN, Bernardo González, pero que en su momento no le dio mucha relevancia...