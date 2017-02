Lagunera en Puebla se transforma en heroína

TORREÓN, COAH.-

POLICÍA ORIGINARIA DE TORREÓN SALVÓ A UNA BEBÉ DE 9 MESES

María Ramírez Chávez, es una heroína. Al menos así es como la ve la madre de una pequeña de nueve meses, que estuvo a punto de morir asfixiada, pero que gracias a la pronta intervención de la joven, ahora es una pequeña inquieta. Aunque lagunera, su historia se hizo viral en el estado de Puebla hace casi un año.

A sus 32 años, María es licenciada en enfermería y paramédico, y forma parte del Grupo Especial GEO de la Policía Municipal de la ciudad de Puebla, en donde radica desde hace varios años.

Desde su hogar en la colonia Fuentes del Sur de Torreón, cuenta que todo sucedió en la Feria de Puebla hace casi un año.

Recuerda que fue una menor de nueve meses que estaba broncoaspirando y que su vida estaba en riesgo.

Y es que cuenta que la madre al salir del lugar, sacó su pecho para darle de comer a su bebé mientras caminaba. "El problema no fue tanto que le diera de comer, sino que su pecho le obstruyó la nariz y la boca, ella no se había dado cuenta. Cuando la niña se desvanece, pensó que se había dormido… cuando la destapa, le quita el pecho y ve a la bebé con los labios morados hasta la altura de la nariz. Entonces la niña está desmayada; la mamá trata de reanimarla moviéndola, pero no lo logra".

Desesperada, corrió en busca de ayuda. En su camino, se encontró a elementos de Vialidad, quienes trataron de auxiliarla, pero no lo lograron, pues desconocían el procedimiento para brindarle los primeros auxilios.

"Nosotros como grupo especial táctico, vamos hacia donde está el tumulto porque se juntó mucha gente, entonces al juntarse pensamos que estaba pasando algo fuerte, algún choque, una riña, pero cuando escuchamos que estaban pidiendo auxilio por una bebé, tomo mi botiquín personal, siempre cargo uno, me bajo de la unidad y corro hacia allá", cuenta la mujer policía.

Al llegar, le preguntó a la madre lo que había sucedido, a lo que sólo respondió que le había dado de comer.

"Le doy las insuflaciones en su boquita (respiración de boca a boca), le empiezo a presionar la parte del pecho, ni siquiera terminé el primer ciclo cuando empezó a reaccionar".

"Lo que imagino es que al momento de hacer la insuflación, moví el tapón que tenía. Volteo a la menor y botó un pedazo como requesón; empezó a jalar aire, y empieza a reaccionar de una manera fuerte", cuenta aún con emoción.

A los padres de la menor, se les sugirió que acudieran al puesto de socorro que se encontraba en el lugar, en donde le indicaron que todo estaba bien, pero que era necesario que acudieran a un hospital para una valoración.

Al terminar, la mamá regresó a la feria en busca de información. Pidió el nombre de la mujer policía que había salvado su vida.

Con todos los datos, llamó al número de emergencias 911, cuando le respondieron le preguntaron, "¿cuál es su emergencia?, a lo que ella contestó, mi emergencia pasó, pero lo que quiero es agradecer a la oficial, de la unidad tal, porque me regresó a mi hija, me regresó a mi hija de la muerte".

Con emoción recibió la noticia. "Estamos acostumbrados a que nunca recibimos un gracias, siempre mentadas de madre, o que somos corruptos o que somos unos tal por cual. No estamos acostumbrados".

De pronto la noticia corrió como "pólvora". Los medios locales comenzaron a solicitar entrevistas para reconocer su labor, "pero esa no era mi intención", aclaró. Pero fue hasta que sus superiores le indicaron que lo hiciera, fue que concedió algunas entrevistas.

Aunque el hecho se registró hace casi un año, apenas el pasado lunes la Fundación México con Valores del partido Movimiento Ciudadano, le entregó un reconocimiento por su labor.

María, quien tiene cinco años en la corporación, asegura que continuará ejerciendo como policía y paramédico a la vez, porque es su pasión, aunque dijo que ha habido momentos en que ha pensado en "renunciar", pero son acciones como las de la mamá de la bebé, las que le inyectan las ganas de seguir.