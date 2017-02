Exhortarán a empleados municipales a devolver recurso por despensas

TORREÓN, COAH.-

El contralor del Ayuntamiento, Javier Lechuga Jiménez Labora, dijo que se exhortará a los empleados municipales que reciben un sueldo superior a los 15 mil pesos mensuales para que regresen el recurso correspondiente al apoyo recibido por el programa de Despensas 2016, al considerar que hubo un inadecuado manejo de la información en los estudios socioeconómicos para que calificaran al beneficio.

Lechuga señaló que no se trata de funcionarios (directores, jefes de departamento) sino de 89 empleados municipales que recibieron el beneficio, sin embargo, indicó que no hay ninguna restricción para que participen en el programa, pues la mayoría son gente de Limpieza o Policías, que no reciben un salario alto.

Dijo que la Contraloría revisará los estudios socioeconómicos para determinar dónde estuvo el problema, en términos de la información incorrecta que permitió que las personas que sí ganan bien calificaran para el apoyo.

El Siglo de Torreón informó este día que entre los beneficiarios del programa de Despensas del Ayuntamiento de Torreón también aparecen empleados de la actual administración municipal, a pesar de que algunos perciben salarios de 11 mil a 24 mil pesos al mes.

En el listado de beneficiarios del programa denominado Despensas 2016, disponible en el sitio de transparencia del Ayuntamiento, se incluye a 87 funcionarios que trabajan en la administración. También se observan los nombres de Irma Alba Castillo, hermana del regidor del PRI, Gerardo Alba, y de cuatro hermanas de la regidora con licencia del PAN, Verónica Soto Díaz, que son Amanda, América Isela, Milagro del Carmen y María Elena, esta última con cargo en el Municipio.