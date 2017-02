 DE AMOR SÍ SE MUERE

TORREÓN, COAH.-

ESTE SENTIMIENTO NO NACE DEL CORAZÓN, SINO DEL CEREBRO

Contrario a lo que popularmente se piensa y dice, la ciencia indica que de amor sí te puedes morir, que no existe el amor a primera vista y que este sentimiento no nace en el corazón, sino en el cerebro, concretamente en el hipotálamo.

Aunque es más romántico decir "Te amo con todo mi corazón" que "Te amo con todo mi hipotálamo" y es más estético relacionar el sentimiento con un corazón que no tiene forma real de este órgano, es necesario conocer qué pasa en nuestro cuerpo cuando "Cupido" se hace presente.

A nivel neuroquímico el amor se divide en: deseo, atracción y vínculo.

En el cerebro tenemos una estructura que se llama hipotálamo y es en este sitio en donde se generan todas las respuestas internas hacia las emociones y liberación de sustancias que van a activar diferentes órganos. Es ahí donde se generan la sustancias del amor.

"Cuando te enamoras hay un importante movimiento de neurotransmisores que son sustancias químicas conocidas como hormonas, sustancias que van a generar una alteración o modificación en un órgano", explica Ángel Soto Polendo, neurólogo del Hospital General.

En la etapa del deseo, el hipotálamo secreta una sustancia que libera hormonas, entre ellas la Testosterona, sustancia presente tanto hombres como mujeres. Esto activa el deseo de una persona hacia otra, ya sea física o de tipo sexual.

"La hormona va a activar diferentes órganos que van a hacer que se manifieste el amor, como la ruborización, que se nos acelere el corazón, la emoción que hace que nos suden las manos, etcétera".

Después de conocer a "esa persona" se inicia la segunda parte que es la atracción.

"Aquí se despierta el deseo de estar con la persona y de ahí se puede llamar en sí el amor o etapa de enamoramiento, que muchos neurólogos lo comparan con una enfermedad mental porque el enamoramiento te altera la conciencia o te hace hacer cosas irracionales, que normalmente no hacías".

En esta etapa de atracción participa una hormona llamada Feniletilamina (Fea) cuyos efectos son similares a los efectos eufóricos que producen las drogas. Es una sustancia que genera bienestar, sensación de euforia, felicidad, alegría, "que es lo que tienen los enamorados".

La Feniletilamina también se encuentra en los chocolates, por eso es común que la gente consuma este producto para sentirse mejor cuando está deprimida o que el enamorado regale chocolates, pues aumenta la cantidad de bienestar.

Después de atracción, llega la vinculación.

"Aquí es cuando haces un lazo más profundo, la relación sentimental es necesaria con la otra persona y aquí participan otras sustancias como la Oxitocina y Vasopresina, que son hormonas liberadas por el hipotálamo que ayudan a mejorar el vínculo con la persona de una manera más duradera".

La Oxitocina es la hormona relacionada con los orgasmos y la Vasopresina con los recuerdos mentales de la persona con la que se tiene un vínculo.

Durante el proceso, también se libera la Adrenalina, hormona que actúa en diferentes órganos causando la sensación de tener "mariposas en el estómago" o "que el corazón se quiera salir".

Las mariposas en el estómago no son otra cosa que movimientos del intestino más rápidos de lo normal que provocan una sensación de vacío; mientras que al corazón, el cerebro manda una señal de alerta para que bombee más sangre generando una especie de taquicardia.

Lamentablemente en cuestiones del amor no todo es "miel sobre hojuelas" y literalmente hay quienes pueden morir de amor, si no son correspondidos o rompen con su pareja, aunque es poco probable.

Cuando llega el rompimiento o la decepción amorosa, el cerebro deja de secretar Feniletilamina y en su lugar produce Serotonina.

"La Serotonina es la hormona que genera la depresión, en el caso del amor genera el rompimiento. Cuando tenemos niveles altos de Serotonina, hay un aumento en el riesgo de sufrir un infarto cardiaco", explica el neurólogo.

DE AMOR SÍ SE MUERE

Existe una enfermedad denominada "síndrome del corazón roto" o cardiomiopatía de Takotsubo, que afecta al corazón y puede ocasionar la muerte.

"Takotsubo es un nombre japonés que se refiere a situaciones de rompimiento por ejemplo cuando hay una separación, cuando una persona muere, el duelo puede causar una afectación al corazón tan seria que la persona puede llegar a internarse incluso, porque cae en una insuficiencia cardiaca rara", explica Eduardo Serna, cardiólogo y director de la Facultad de Medicina. El desencadenante del Takotsubo es la Serotonina.

Según el Instituto del Corazón de Texas, los síntomas son parecidos al de un ataque cardiaco que se produce por la obstrucción de las arterias coronarias, sin embargo en el caso del síndrome del corazón roto, se produce un estrechamiento de las arterias que es repentino y pasajero.

En los casos más graves se puede llegar a la muerte, aunque es raro, pues los índices de mortandad, según el Instituto, son menores al 2 por ciento.

"Generalmente el daño es temporal, es raro que la gente se muera por el Takotsubo, pero sí hay gente que se ve muy afectada; puede requerir internamiento, pasan dos o tres semanas y se vuelve a recuperar y al corazón no deja daño permanente, pero sí hay quien puede morir, de amor sí se pueden morir", explica el especialista.

Eduardo Serna dice que este puede ser el caso de las muerte de una pareja, en donde fallece el hombre o la mujer y al poco tiempo muere el otro ser amado.

Son mujeres de más propensas a sufrir el Takotsubo, pues tienen entre 7 y 9 veces mayores probabilidades que los hombres, según el Instituto.

El síndrome del corazón roto, también puede desencadenarse por situaciones de estrés e impacto emocional muy intenso.

'CUPIDO' NO EXISTE

Ángel Soto Polendo explica que las sustancias químicas neurotransmisoras están ligadas con factores psicológicos de las personas como: educación, perspectiva del deseo de tu pareja, personalidad, nivel socioeconómico, entre otros.

Es por eso que la persona que de "primera vista" se "enamora" de otra, en realidad, desarrolla la primera etapa que es el deseo.

"El amor a primera vista, es deseo, y si toca la suerte que puedes continuar teniendo una relación con esa persona y coinciden, entonces le vas a llamar amor a primera vista".

LO QUE AFECTA A 'CUPIDO'

Una vez que pasa la etapa del enamoramiento, en psicología sigue lo que se llama etapa de desidealización.

"El enamoramiento es la primera etapa, lo más bonito, el cortejo, idealizamos mucho a la persona (…) en esta etapa la pareja es uno solo; hay reacciones fisiológicas, una química cerebral que responde al otro, esta química dura de 2 a 3 años, luego viene la desidealización en donde ya le vemos defectos a la pareja; de repente ya me siento incómodo", explica Sarahí Guadalupe Herrera Salazar, psicoterapeuta familiar y de pareja.

Si se logra pasar esa etapa, se dice que la pareja está lista para dar el "siguiente paso", es decir, casarse o vivir juntos.

Pero el vivieron felices para siempre, no es tan sencillo. Luego de que termina la etapa del enamoramiento, es muy importante que el sentimiento hacia el ser amado se trabaje constantemente.

Actualmente existen diversos factores que pueden acabar con una relación y que se deben evitar.

Uno de ellos es el económico. "La gente llega a caer en una crisis y en una tensión y estrés por la situación económica que se distorsiona lo que sientes por la otra persona, cuando hay un faltante, una deficiencia, ya mi energía no está en la pareja, sino que se reparte en estos problemas", explica.

La enfermedad o una discapacidad, también es detonante de un rompimiento, debido al desgaste que sufre tanto el enfermo o enferma como su cuidador o cuidadora.

UN TERCERO

La infidelidad es otra causal de rompimiento. El amor debe ser fiel, pero no todos tienen bien definido el concepto de infidelidad. Para muchas personas la infidelidad puede ser un beso, para otras un "acostón", para otros tener otra familia y hay quienes lo interpretan como el abandono de la familia, por otra persona.

"Hay personas que repiten patrones, siendo leal a las infidelidades de la familia y él por pertenecer a la familia de manera inconsciente cumple. A veces es para reafirmar una homosexualidad latente".

Sin embargo, hay ocasiones en que un tercero llega a fortalecer la relación, aunque no siempre.

La infidelidad no necesariamente es tener otra relación amorosa, pues un tercero puede ser el trabajo, los amigos, la familia y cualquier otra cosa que se entrometa en la relación.

"Los síntomas son parecidos a tener un o una amante: sentimiento de abandono, angustia, temor de perder tu lugar con esa persona, tu espacio, sientes que hay un intruso, que el ser amado falló, ansiedad y enojo".

En cualquiera de los casos se recomienda acudir con el especialista para buscar las causas y trabajar en ellas.

EL AMOR EN TIEMPOS DE FACEBOOK

En otros tiempos, establecer una relación en donde el contacto físico no existiera, era simplemente impensable. Ahora es una realidad.

Hay personas que pueden iniciar una relación a través de redes sociales, alimentarla con mensajes, emoticones (caritas), sexting (mensajes eróticos) y terminarla por el mismo medio.

"Mi tema en algunas sesiones de terapia es: porque no le dio like a la publicación de facebook; cambió su foto de perfil donde estarían los dos, ella puso su foto de perfil sola o él solo; le encanta que lo o la halaguen; le dedicó una canción y no le dio 'me encanta', no le escribe, o a veces le da 'me gusta', pero no comenta", dice la terapeuta.

Por whatsApp es otra historia."Se registró una conexión a tal hora, pero no le dio ni los buenos días o la o lo dejó en visto".

Estas redes sociales también pueden llegar a ser un medio de control de la pareja, pues se vigila con quién interactúa y se le pide que elimine a ciertos contactos, que cambie las fotos de perfil, entre otras.

La terapeuta dice que todo esto juega con las emociones de la gente, sobre todo en las personas que están emocionalmente debilitadas y que no tienen madurez emocional.

"Puedes caer en depresión, pero no porque la red social sea tan poderosa, regularmente es porque esa persona tiene un antecedente genético o un antecedente fisiológico con tendencia a la depresión, entonces este tipo de situaciones lo debilita más".

Los vínculos además se hacen irreales, la comunicación se distorsiona y el vínculo afectivo no se fortalece porque no es una comunicación cara a cara.

Si las parejas no manejan estas redes adecuadamente, puede ocasionar rupturas con lo que conlleva perder una relación: duelo, enojo, negación depresión, la no aceptación.

Sin embargo, no todo es malo, pues se puede buscar un equilibrio mejorando la comunicación sin olvidar la interacción física y emocional.

Para enfrentar todas estas problemáticas Sarahí Herrera recomienda tener una convivencia real y de calidad, mejorar la comunicación, establecer prioridades en pareja y en familia, establecer límites y compromisos que deberán cumplirse, y que todo sea recíproco, pues el amor es importante pero no es lo único.

"El amor no es dar todo sin recibir nada a cambio, siempre es recíproco y si no es así, entonces no es amor, estamos hablando de mucha deficiencia, dependencia, narcisismo. El verdadero amor se va construyendo y fortaleciendo con el paso de los años".

Para saber más Mitos del amor... ⇒ El amor nace en el corazón. En realidad surge en el cerebro. ⇒ De amor nadie se muere. Existe una enfermedad que se llama Takotsubo que puede ocasionar paros cardiacos, aunque es poco probable, pues sólo el 2 por ciento de las personas que lo padecen, muere. El... "y vivieron felices por siempre" de los cuentos de Disney, también es un mito, pues según especialistas, el amor se debe trabajar constantemente, ya que no es suficiente para mantener a dos personas unidas.

"El síndrome de Takotsubo es un nombre japonés que se refiere a situaciones de rompimiento”.— EDUARDO SERNA, Cardiólogo