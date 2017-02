Remesas en la mira de Donald Trump

'ESTAS MEDIDAS SON DISCRIMINATORIAS Y EQUIVALEN A UNA EXPROPIACIóN'

México debería tomar en serio y estudiar las posibilidades de que Estados Unidos imponga un impuesto de 2 % a las remesas, como lo propuso el legislador republicano Mike Rogers para financiar la construcción del muro en la frontera, advirtió Alicia Puyana, profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México.

La académica dice: "Es factible que el sistema de chequeos y balances (de fuerzas) lo frenen un poco, pero a la fecha ha lanzado órdenes ejecutivas para instrumentar promesas de campaña complejas como la construcción del muro y el desmantelamiento del Obamacare.

"Es sólo una propuesta, pero si se lo proponen, lo van a hacer", dice Puyana, doctora en Economía por la Universidad de Oxford, quien ha estudiado los efectos económicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La investigadora explica que es necesario analizar la propuesta de Rogers desde la perspectiva de la política de seguridad en la frontera y control del terrorismo y la violencia, y no como una medida económica, pues las remesas representan " casi nada" en las finanzas públicas estadounidenses, dice.

En cambio, para México son 27,000 millones de dólares que superan sus ingresos por ventas petroleras, de acuerdo con datos oficiales de 2016.

"Incluso si sumamos las exportaciones y las importaciones de México con EU, sólo representan 2.8 % del Producto Interno Bruto estadounidense", afirma. Sin embargo, agrega, constituyen 46.4 % del PIB mexicano.

Desde otro ángulo, dice, los 59 mil millones de dólares que suman el superávit comercial entre ambos países significan para México tres veces sus reservas internacionales, que hasta finales de enero pasado sumaron 174,791 millones de dólares.

Por eso la investigadora considera que la propuesta de Rogers se inscribe en la estrategia de seguridad de la administración de Trump. "Para Estados Unidos la migración es más un problema interno y una proclama política", dice Puyana. "Si el gobierno de Donald Trump considera que la propuesta será eficiente para reducir la migración, la impondrá".

Puyana advirte también que en el proceso de envío de remesas hay temas de los que poco se habla, y que ya las afectan.

Para empezar, dice, la mayor parte no se transfiere a través del sistema bancario, dadas las restricciones y el control regulatorio cada vez más estricto. La opción entonces son las empresas dedicadas a las transferencias, que cobran muy altas comisiones -sobre todo en México- y el traslado informal de los ahorros de los mexicanos en ese país.

"Los mayores costos de las transferencias ocurren por los cobros de comisiones en México: cerca de 30 %, que es altísimo", afirma la académica de Flacso.

Considera que si la propuesta de Rogers avanzara, tal vez el impuesto de 2 % que propone se cobraría a las empresas y bancos que hacen las transferencias, lo cual elevaría el costo de la transacción y sería menor el monto del dinero que recibirían las familias en México, lo que equivaldría a revaluar efectivamente los dólares de las remesas.

Explica además que cuando el peso se revalúa es como un impuesto a las transferencias. "Si el peso está revaluado digamos 20 % -ahora no lo está, pero durante muchos años lo estuvo-, es como si el gobierno mexicano le pusiera un impuesto de 20 % a las remesas, es decir, que cada dólar recibe 20 % menos de pesos.

Además, agrega, "si los receptores de las remesas son hogares mexicanos de bajos ingresos es un impuesto regresivo, pues la revaluación abarate el dólar para los que tienen gastos en dólares, o en moneda extranjera, como deuda, importaciones, viajes de vacaciones".

PROPUESTAS DISCRIMINATORIAS La investigadora de Flacso advierte que aun cuando es poco probable que Estados Unidos imponga un impuesto al movimiento de capitales, "porque violaría normas internacionales del libre tránsito de capitales", no es imposible.

"Ellos son los que ponen las reglas del juego, de acuerdo con a sus intereses nacionales y son la potencia mundial, y tiene la capacidad de imponer reglas en el sistema financiero internacional, entre otras razones, porque el dólar remplazó al oro en los sistemas bancarios".

La otra opción que se ha presentado, explica, es imponer esa tasa mediante un impuesto al trabajo. "Pero los trabajadores mexicanos en Estados Unidos ya han pagado sus impuestos allá y gravarles además sus ahorros sería como confiscarles el resultado de su trabajo y sería altamente discriminatorio y posiblemente anticonstitucional".

Otra posibilidad que se ha ventilado, explica, es obligar a ahorrar una parte del ingreso que sólo les sería devuelta una vez que hayan regresado a México. "Mi impresión es que no saben aún cómo afectar esos ingresos laborales para desincentivar la migración", dice.

Todas las propuestas son discriminatorias y puede equivaler a una expropiación de los ingresos laborales, por arriba de la norma. "Una confiscación que no tienen derecho a hacer". Pero advierte que nada es claro todavía y que en cualquier caso México tendría muy pocas opciones para defender las remesas. "Pero algo tiene que hacer".

La semana pasada, luego de que los diputados federales conocieron la propuesta de Rogers, el PRI advirtió en la Cámara de Diputados que México podría gravar el traslado de utilidades de las empresas estadounidenses en México, como moneda de cambio de la medida propuesta por el republicano.

"Sería una medida compensatoria, pero en contra de lo acordado en el TLCAN, que puede ser demandado. Gravar las remesas o no gravarlas no se pactó, pues la migración no fue objeto de las negociaciones del acuerdo", explica

Frente a esa posibilidad, Puyana dice: "No sé por qué México no lo hizo desde antes. Son medidas defensivas, de respuesta, pero deben hacerse, así sea sólo como amenaza".

ALICIA PUYANA

