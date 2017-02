Renuncia Michael Flynn, asesor de seguridad de Trump

El asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, presentó su renuncia al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, esto presuntamente derivado de los nexos que poseía con Rusía según fuentes de The Associated Press.

De acuerdo a fuentes de la Casa Blanca, se mencionó que Trump estaba evaluando la situación respecto a las conversaciones de Flynn con el embajador de Rusia en Estados Unidos, lo que profundizó la incertidumbre sobre el futuro de el asesor en el gabinete.

Según fuentes de The Associated Press, señalaron que existían discrepancias entre lo que la Casa Blanca anunciaba a través del vocero, Sean Spicer, y los contactos de Michael Flynn entorno a los hechos.

De acuerdo a las fuentes anónimas, el Departamento de Justicia se mostraba preocupado de que Michael Flynn quedara en una posición comprometida.

The Washington Post informó sobre las comunicaciones entre el Departamento de Justicia, incluida la exsecretaria de Justicia Sally Yates, y el gobierno de Trump.

Por su parte, el vicepresidente Mike Pence respondiendo a la controversia, recalcó que James Mattis no había discutido las sanciones impuestas a Rusia por parte de los Estados Unidos en las llamadas telefónicas realizadas el año pasado.

La renuncia surge bajo el ordenamiento de la Constitución de los Estados Unidos que señala que es ilegal que los ciudadanos privados realicen labores diplomáticas a nombre de Estados Unidos.

