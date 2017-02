Torreón será sede regional de la competencia FIRST

TORREÓN, COAH.-

Por primera vez, Torreón será sede de la competencia regional de FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology por sus siglas en inglés), que congregará a cerca de mil estudiantes de diversos estados del país.

La coordinación del evento está a cargo de Industrias Peñoles que habrá a desarrollarse del 30 de marzo al primero de abril. La sede será el ITESM Campus Laguna.

María Amparo Rodríguez Vázquez, gerente de Medio Ambiente de Peñoles y coordinadora del regional FIRST en Torreón dijo que en esta contienda de robótica participarán 33 equipos, 10 de ellos de La Laguna y el resto de ocho estados del país.

Desde el 2012, Peñoles ha patrocinado a equipos laguneros logrando así 32 premios desde entonces y hasta el 2016, de los cuales en ocho ocasiones se obtuvieron pases al mundial FIRST y en sólo en una ocasión se ganó un mundial.

Para este viernes se tiene programada la ya tradicional "Cascarita Peñoles" en la que participan los diez equipos patrocinados por la empresa.

La cita será a las 15:30 de la tarde en el colegio Cervantes, contienda que servirá pata detectar las fallas de los robots a una semana de qué concluya el tiempo de construcción.