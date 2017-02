James de Metallica estalla en ira tras falla del micrófono

TORREÓN, COAH.-

Los errores en la ceremonia de los Grammy continuaron luego de que Metallica presentara problemas de audio durante su show con la estadounidense Lady Gaga, provocando la ira del vocalista del cuarteto de rock, James Hetfield.

Ambos artistas compartieron escenario casi al final del evento, en lo que prometía ser una de las actuaciones más esperadas de la noche. Y lo fue, pero más allá de lo novedoso que resultó ver juntos a dos estilos opuestos, puesto que el micrófono de Hetfield sencillamente no funcionó.

Tanto Gaga como Metallica disfrutaron del mini concierto, interpretando Moth into Flame, no obstante, al término del mismo la banda metalera no escondió su ira.

Lejos de estar conforme, Hetfield lanzó por el aire su guitarra, pateó el micrófono y agregó un gesto desafiante con su mano, en clara alusión a la falla que tuvo el equipo técnico.