Preocupa aumento en asesinatos de mujeres

YOLANDA RíOS

El siglo de torreón

Aunque en Torreón se han incrementado las cifras de homicidios, para el gobernador Rubén Moreira, no es alarmante. Agregó que lo verdaderamente preocupante son los homicidios del orden común en casos de mujeres, que se dan en el seno familiar o en las relaciones sentimentales, que son difíciles de evitar por las corporaciones policiales.

Señaló que "no estamos ante un fenómeno ni en la ruta de feminicidios. No es el caso, comparando además las cifras y el entorno nacional sí preocupa como sociedad el no disminuirlo. El feminicidio es producto de una sociedad enferma que sale y mata por odio a las mujeres y aquí no tenemos una sociedad enferma, estamos ante incidentes lamentables, pero no tienen la dimensión de lo otro".

Expresó que de estar Coahuila o Torreón enfrentando un problema de feminicidios, no se soslayaría.

Señaló que preocupan los homicidios pasionales porque "hoy a diferencia de lo que pasaba en el 2011, los casos de este tipo no disminuyen y los relacionados con la delincuencia organizada sí bajan y se pueden comparar de enero a la fecha de este año, con el mismo lapso, del año pasado".

Moreira, acompañado por el alcalde Jorge Luis Morán, el secretario de Gobierno Víctor Zamora, el procurador de Justicia Homero Ramos, el Mando Especial Juan Manuel Díaz y el director de Seguridad Pública Adelaido Flores, presidió la reunión del Grupo de Coordinación Operativa (GCO).

En ella se trató el tema de los homicidios, que hasta ayer eran 19, entre ellos 3 casos de mujeres.