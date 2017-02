Le queda a Galindo un 'buen sabor de boca'

Aarón Arguijo Gamiochipi

TORREóN, COAH. - Insatisfecho por no haber conseguido la victoria, pero aplaudiendo el esfuerzo de su equipo, se mostró anoche Benjamín Galindo, quien estuvo en el banquillo dirigiendo a Santos Laguna frente a la Máquina de Cruz Azul.

A pesar de no lograr el triunfo, para "el Maestro" Galindo se brindó una buena exhibición de futbol y el equipo albiverde mostró intensidad y ambición.

"Sí nos deja con buen sabor de boca, porque tuviste enfrente a un gran equipo que tienes que trabajar de principio a fin y así lo hicimos, fue un ida y vuelta intenso, en donde los dos equipos trabajaron de la mejor manera, creo que ninguno de los dos se quedó con nada, al contrario, siempre con el afán de buscar el arco rival", afirmó.

Benjamín alabó la capacidad de reacción que tuvieron los jugadores al verse abajo en el marcador, sin perder la calma y manteniendo su estilo de juego, lo que puede servir como experiencia para los partidos que vendrán posteriormente.

"Habrá partidos en donde tengas que venir de atrás, que ojalá no nos llegue otro, pero el equipo no cambia, siempre busca el arco rival y está dispuesto a hacer todo para que siempre te salgan bien las cosas".

Galindo debió tomar el rol de entrenador principal ante la suspensión de José Manuel "Chepo" de la Torre, pero él no desconoce esa tarea y dijo no sentirse presionado por tener que entrar al quite.

"Me sentí muy bien, hay un gran grupo de trabajo que te da mucha tranquilidad y ese trabajo que hacemos durante la semana te facilita todo, porque tenemos un plantel en el que todo mundo está muy comprometido, realmente estuve muy tranquilo porque soy consciente de lo que tenemos dentro del plantel", sentenció.

El siguiente compromiso para Santos será en casa de los Esmeraldas del León, donde la historia refleja demasiadas complicaciones albiverdes, aunque los guanajuatenses ocupan el penúltimo lugar de la tabla, no es razón para que Santos se confíe.

"Más que el invicto, nosotros debemos preparar bien el partido, sabemos que no hay rival fácil y aunque vamos contra un León que no ha andado bien, pero las circunstancias cambian, cada partido es diferente y nosotros debemos prepararnos de la mejor manera para encarar ese partido", finalizó Galindo.