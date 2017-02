Standuperos defienden la 'nueva comedia'

El universal

Hace una década, comediantes como Jorge Falcón, Teo González, "Polo Polo" y Carlos Eduardo Rico, entre otros, eran los reyes de la comedia en México. Con sus rutinas de chistes y una que otra anécdota lograban las risas de las audiencias no sólo televisivas, también las que estaban en vivo.

Hoy son los standuperos los que están ganando terreno en el mundo de la comedia en nuestro país, tanto que ahora se organizan festivales y programas especiales del género.

Estos "nuevos comediantes" no son muy bien vistos por los de la vieja guardia y hasta por alguno que otro teatrero que no lo toma en serio.

Alex Marin y Kall, mejor conocido como "Ese Wey", Alex Chaparro Salazar y Fredy "El Regio" son algunos que han visto y vivido en carne propia el proceso que ha llevado al stand up a ser tan popular.

"Algunos mal miran el stand up, como si fuéramos sus enemigos. Nos preguntan mucho ¿por qué les están poniendo tanta atención? y lo único que hacemos es subirnos y ser lo más graciosos posible", dice Salazar.

La dinámica en la que una sola persona se sube al escenario y enfrenta al público solo con un micrófono ha sido exitosa y hasta económica, por aquello de que no se necesita mucho presupuesto para una escenografía o luces o vestuario. "Tampoco es un vacío de contenido, porque de repente hablamos de cosas que a nosotros sí nos importan y que también influyen en la actualidad", agrega Salazar.

El género cómico se ha enfrentado a las críticas no sólo de otros comediantes. "Nos pasa con Jorge Falcón, cada vez que tiene un micrófono nos tira mie..., ¿por qué? Si todos somos cómicos y comediantes", dice Marin y Kall. "Polo Polo y toda esa generación de comediantes también hacen stand up, aunque no lo reconozcan; hacen rutinas de chistes", agrega Fredy "El Regio" Navarro.

Según los standuperos, no tienen intención de descalificar a los comediantes, pero sí demostrar que en su género hay calidad. "Yo empecé hablando de mi mamá, seis años después ya hablamos de otras cosas, pero hay una evolución", explica Navarro.

Según ellos, esta forma de comedia contemporánea trata de ser "más personal y de autor, y a eso nos gusta llamarle stand up, porque decidimos más que contar chistes de dominio público, hablar de nosotros".

El humor de estos comediantes no ha tenido su oportunidad en señales abiertas, como Televisa o TV Azteca. Si bien han fungido como escritores de uno que otro programa, el estilo y los temas que tocan aún no son tan bienvenidos en esos canales.

Sin embargo, ha sido Comedy Central el canal (de paga) que apostó por ellos y no sólo les ha dado foro, también organizó un festival de comedia y ahora presenta programas especiales.

La producción original, titulada Comedy Central Presenta, que estrena el próximo 19 de febrero a las 20:00 horas, contará con seis episodios de comedia con duración de una hora, los cuales serán protagonizados Navarro, Marín, Salazar, Franco Escamilla, Eduardo Talavera y Roberto Flores.

"Como los pioneros del stand up comedy en la región, seguimos rompiendo las fronteras de la risa al estar proponiendo nuevos formatos de entretenimiento. Con estos nuevos especiales queremos ofrecerle al público una nueva manera de disfrutar el stand up", dijo Eduardo Lebrija, vicepresidente Senior y Director General de Viacom México, Centroamérica y el Caribe.

En este show, todos estrenarán nuevas rutinas humorísticas, donde abordarán temas como el amor, la guerra de los sexos y la tecnología.

FREDY 'EL REGIO' NAVARRO