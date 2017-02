'Vibran' al entonar el himno

CON ESTA ACCIóN, CELEBRAN EL ORGULLO DE SER MEXICANOS

La Diócesis de Torreón y restauranteros, se unieron a la iniciativa Vibra México, Vibra Laguna, que nació para mostrar el rechazo a las políticas inmigrantes del presidente norteamericano Donald Trump, entonando el Himno Nacional Mexicano para celebrar el "orgullo de ser mexicanos".

La Catedral de Nuestra Señora del Carmen en Torreón "vibró" al unirse las voces de más de 350 fieles católicos, al entonar el Himno Nacional Mexicano al término de la celebración eucarística de la 13:00 horas.

Previamente, el Vicario General de la Diócesis de Torreón, José Luis Escamilla explicó a la comunidad reunida en el templo, sobre la invitación que se lanzó a nivel nacional para exigir respeto hacia los mexicanos que viven dentro y fuera del país.

Con emoción, los fieles entonaron el Himno Nacional, que culminó con un "¡Viva México!, ¡Viva México!" y "¡Viva La Virgen de Guadalupe!", por parte del sacerdote José Luis Escamilla.

En la capellanía de la Divina Providencia de la colonia Nazario Ortiz, también se escuchó el cantar de los fieles congregados, quienes salieron del templo para que sus notas fueran escuchadas en los alrededores.

De acuerdo con el Vicario General, la Diócesis de Torreón siempre se ha unido a todas las iniciativas que promuevan la solidaridad, el respeto y la defensa de los Derechos Humanos, "debe ser promovida por la Iglesia que es la primera defensora por vocación de los derechos designio de Dios".

Dijo que la Diócesis rechaza que a los mexicanos que se encuentran fuera del país sean denigrados, "no podemos aceptar que nos denigren, que nos insulten, que nos consideren delincuentes, nuestros paisanos es gente trabajadora que busca mejores horizontes, ciertamente en nuestra patria no ha sido favorable, y entonces lo han hecho muy bien, han trabajado, han entregado su vida como para que de pronto empiecen a cortarles, tienen sus leyes a allá (pero) que no vayan en contra de la dignidad de nuestros hermanos", dijo Escamilla.

Por su parte, el sacerdote Rafael López, capellán en la Divina Providencia, dijo: "Nos unimos al pueblo mexicano que reclama justicia que reclama solidaridad, que reclama paz, la iglesia de Torreón por indicación del señor obispo ha querido unirse a esta voz crítica… vamos a unirnos como ciudadanía pidiéndole a Dios que vivamos siempre en la justicia y en la paz".

En algunos restaurantes de la localidad, se entonó el Himno Nacional en punto de las 14:00 horas, como lo indicaba la invitación.

