Marchan contra Trump en el país

LOS REPRESENTANTES DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS EMPRESARIALES NO ASISTIERON A #VIBRAMéXICO

Miles de personas marcharon ayer en varias ciudades del país en contra de las políticas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las movilizaciones más numerosas se registraron en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con la participación de ciudadanos, activistas, intelectuales y estudiantes.

En la capital participaron el Rector de la UNAM, Enrique Graue; el director del CIDE, Sergio López Ayllón; y el director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique Cárdenas, entre otros.

"Que el señor Trump sepa que el muro con que se va a encontrar es con la dignidad de México", comentó el historiador Enrique Krauze.

La escritora Ángeles Mastretta cuestionó que alguien dijera que la marcha era en apoyo del presidente Enrique Peña Nieto. "Esa es una cosa que no sé quién inventó y me parece aberrante, porque no es cierto. Yo no sé quién pueda estar con Peña Nieto".

En Guadalajara, miles exigieron al Gobierno federal defender los intereses de México, entre ellos académicos, administrativos y estudiantes de la Universidad de Guadalajara.

El rector Tonatiuh Bravo Padilla no descartó llevar a cabo más manifestaciones y anunció que se abrirá el mayor número de espacios para jóvenes deportados que deseen continuar con sus estudios.

LíDERES EMPRESARIALES NO ASISTEN AL EVENTO

Los representantes de los principales organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, no asistieron a la marcha Vibra México del domingo 12 de febrero para manifestar su rechazo a medidas que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las cúpulas empresariales comentaron en días previos que no asistirían a la marcha a nombre de las empresas y sectores que agrupan sino a título personal, pero la realidad es que no se les vio durante la manifestación.

Vibra México originalmente fue convocada por instituciones educativas, asociaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil, con la intención de exigir respeto por México y rechazar los dichos y acciones del presidente estadounidense en sus primeros días de gobierno como la intención de construir un muro en la frontera con México.

Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, fue el líder más visible en la marcha y uno de los principales promotores de la misma en redes sociales. "La ciudadanía se manifiesta contra los pronunciamientos de un gobierno que no parece respetar a México, ni al mundo. Tenemos que pedir ese respeto para México. Por otro lado tenemos que defender los derechos de nuestros connacionales", dijo.

El presidente de Mexicanos Contra la Corrupción exhortó al gobierno federal a defender los intereses de México con firmeza.

INCREPAN A MIRANDA DE WALLACE Y HUYE La activista Isabel Miranda de Wallace, quien encabezó la protesta "Mexicanos Unidos", enfrentó reclamos de ciudadanos al grado que terminó refugiada en el bar de una tienda Sanborns.

Al llegar la marcha al Ángel de la Independencia, procedente del Hemiciclo a Juárez, la presidenta de Alto al Secuestro fue increpada en numerosas ocasiones por participantes.

"Señora Wallace, ¿se puede pedir unidad en torno a un presidente con menos del 20 por ciento de popularidad?", le cuestionó una persona que la grababa con su celular.

"Bueno, entonces hagan una marcha, una convocatoria para ese efecto y ya veremos que los que vengan, vengan para ese efecto; esta marcha la convocamos para pedir unión en contra de Donald Trump", respondió visiblemente molesta.

Ante el asediada de medios y de activistas que le gritaron "hipócrita" o "vendida", Wallace salió corriendo del Ángel.

Replican reclamos estados

Miles de personas participaron ayer en las marchas registradas en distintos puntos del país para exigir respeto a México y rechazar las políticas discriminatorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las movilizaciones más nutridas tuvieron lugar en Guadalajara (Jalisco) y Monterrey (Nuevo León), donde los habitantes recorrieron las calles de ambas ciudades vestidos de blanco.

En la capital jalisciense, la demanda de respeto hacia México se unificó con la voz de 15 mil personas -según la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

El movimiento, desprendido de la convocatoria nacional "Vibra México", se consolidó para exigir al Gobierno federal que defienda los intereses de México ante la hostilidad de Trump.

La marcha partió de la Glorieta de la Minerva con rumbo a Plaza de Armas, donde se entonó el Himno Nacional.

Miles de nuevoleoneses se manifestaron en defensa del país ante Trump en la Explanada de los Héroes en Monterrey, en medio de banderas, música de mariachi y un ambiente entusiasta. La protesta sumó el reclamo al Gobierno mexicano para castigar la corrupción.

En Toluca, alrededor de mil 500 personas marcharon en contra de las políticas migratorias de Donald Trump.

POCA AFLUENCIA

Las marchas contra las agresiones del presidentede EU Donald Trump en varias ciudades del país tuvieron poca convocatoria.

De acuerdo con reportes locales, grupos de 10 hasta 500 personas salieron a las calles para protestar contra las políticas económicas y migratorias de Trump y exigir al Gobierno de Enrique Peña Nieto transparencia en las negociaciones con el país del norte.

La marcha en Puebla congregó a cerca de 70 personas, mientras otro grupo que protestó simultáneamente contra el gasolinazo reunió a más de 100.

En Morelia, la protesta encabezada por el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna, sumó al menos a 500 participantes vestidos de blanco.

En León e Irapuato, Guanajuato, las marchas estuvieron conformadas por grupos de 100 y 70 personas, respectivamente. En Tequisquiapan, Villahermosa, Mérida, Hermosillo y Pachuca también se registraron manifestaciones en las que se lanzaron consignas en contra de la pretensión de Estados Unidos de construir un muro fronterizo y obligar a México a pagar su costo.

Agencia reforma