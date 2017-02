'Eres una guerrera, dice Rubín a Legarreta

CIUDAD DE MÉXICO.-

Luego de que Andrea Legarreta estuviera unos días en el hospital por la "enfermedad púrpura" que padece, su esposo, el cantante Erik Rubín le dio la bienvenida a través de un mensaje en Instagram.

"Preciosa. Eres una guerrera. Que felicidad tenerte de regreso en casa. Te amo.", escribió junto a una fotografía en la que aparecen ambos abrazados.

La conductora mantuvo al tanto a sus seguidores sobre su estado de salud, a través de sus publicaciones en Instagram, informó de su hospitalización, así como de las visitas que recibió mientras se recuperaba.

"El amor todo lo cura... he tenido visitas de gente que me ama y amo entrañablemente mi familia... Mi reina chabelita mis amigos... mis sobrinos, hermanos por elección... algunos aquí están mis amores. Angeles de amor que vinieron a regalarme unos minutos de apapacho y felicidad!! Bullying y muchas risas Y me deben foto. Gracias a todos por estar!!! Y a los que se han conectado por FaceTime y textos y por aquí!! Los amo!! Pronto estaré fuera!! Pá seguirles dando lata!!", escribió la Legarreta.

La enfermedad que padece es un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunológico destruye las plaquetas, cuya función es la coagulación normal de la sangre.

La trombocitopenia, mejor conocida como "enfermedad púrpura", se refiere a una baja de plaquetas, lo cual se asocia con sangrado anormal.