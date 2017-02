Exalcalde de Allende retorna a su vida

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

SERGIO ALONZO LOZANO RODRÍGUEZ REITERÓ SER INOCENTE DE LA ACUSACIÓN DE SECUESTRO AGRAVADO

Transcurrido un día desde que recuperó su libertad, Sergio Alonzo Lozano Rodríguez, exalcalde del municipio de Allende; manifestó estar feliz de salir libre, reiteró ser inocente de la acusación de secuestro agravado en relación al caso de la masacre en dicho municipio; aseguró que dio aviso a las autoridades estatales y federales de lo que ocurrió y no hubo respuesta.

Puntualizó que regresará a su actividad empresarial en Allende y destacó que a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) le falta mucho por averiguar sobre lo que ocurrió en marzo de 2011 en Allende; haciendo referencia a lo que se ha generado en Estados Unidos. Aunque no quiso afirmar que se trató de una revancha política; sí destacó que fue en su momento, el único alcalde de oposición en la región norte de Coahuila.

Derivado de los 86 días que estuvo internado en el Centro de Reinserción Social para varones de Piedras Negras, Lozano Rodríguez relató dicha experiencia y no descartó la posibilidad de canalizar lo aprendido en ayudar, particularmente a los jóvenes con problemas de drogas o de orientación. También agradeció a Dios, su esposa y su familia; así como el apoyo de muchas personas que lo acompañaron en este proceso.

Los abogados de quien fue alcalde de Allende, durante el período 2011-2013, detallaron que desconocen muchos datos sobre la resolución del Juez de Distrito que otorgó el auto de libertad para su cliente, inclusive establecieron que no han tenido acceso a la orden de aprehensión girada en contra del exalcalde; pues les manifestaron que estaba en reserva.

La entrevista fue otorgada a varios medios de comunicación, en el domicilio de un familiar de Sergio Alonso Lozano, en Piedras Negras; donde pasó la noche del viernes; pues se trasladaría durante el sábado al municipio de Allende.

Esperaba muchas cosas. Una de ellas era que se me declarara la libertad y, pues bueno, entre todas las cosas que estaba yo esperando; la mejor era la de la libertad y ayer, precisamente, aproximadamente a las 11:15 me fue notificado el auto de libertad por parte del magistrado y pues ya posteriormente llegó mi señora y le comunicó que ya estaba libre. De allí empezamos a hacer otras cosas y felices los dos de estar nuevamente juntos.

Siempre confié en mi inocencia. Siempre he sido un hombre muy responsable, un hombre que ha sabido trabajar, que no le enseñaron otras cosas que respetar a las personas, a trabajar para mantener a mi familia. Confiaba, confío y tengo la plena seguridad de que soy inocente completamente, sigo siendo inocente. Se dieron las circunstancias y me tocó estar detenido; pero gracias a Dios, al magistrado y a los licenciados, demostraron mi inocencia. Por eso estamos de nueva cuenta aquí.

A nosotros que nos tocó vivir esos momentos tan dramáticos. Yo te puedo decir que estábamos solos en aquél entonces. Lo que le puedo decir a la gente y como se lo he dicho a algunas gentes, era de que estaba pasando estas situaciones y que la gente de alguna manera se portaba bien no teníamos ningún problema. Sé que en Allende cambió mucho la seguridad y me da alegría que estemos trabajando de otra manera.

Pues a esas personas nada más les diría que no es lo mismo estar viendo los toros desde la barrera, que estar dentro del ruedo toreando los toros. Era muy difícil la situación y quisiera que se hubieran puesto dentro de mis zapatos para ver la situación como realmente se presentó.

Mira, yo siempre he dicho que no nada más en Allende. Piedras Negras estuvo peor. Piedras Negras fue una ciudad más devastada que Allende, el punto era que tenían que sacar algo. Allende fue la fisura ésa donde tronó y pues no sé qué tengan que hacer.

La realidad es que desconozco cuál sea la situación de ellos. Yo te puedo decir por lo mío. Yo puedo hablar nada más por lo mío. Nuevamente les digo: ya estoy libre, ya estoy nuevamente con mi familia. Lo que vaya a pasar con ellos, ya no es una decisión mía, no sé de quien vaya a ser la decisión.

La autoridad estatal lo responsabilizó de parte de lo acontecido en Allende. Sin embargo, usted como autoridad en ese momento, municipal, ¿Usted avisó a las autoridades estatales, federales? Usted advierte que las autoridades no hicieron lo que tuvieron que hacer de su parte. Aun y que, por ejemplo, en Allende había presencia militar

Se mandó avisar a la autoridad del estado en aquel entonces. Posteriormente se mandó avisar al Gobierno federal, fue lo que avisamos nosotros. En realidad, no sé qué disposiciones tenían o cuál era la línea que tenían que seguir. Yo lo que hice, lo hice bien, siempre pensando en la seguridad del pueblo y bueno, no fuimos escuchados por alguna manera.

No podría decir que sí sea político, verdad. Pero, pues en aquel entonces era el único de color azul que existía en esta región norte de Coahuila. No sé qué es lo que vaya a pasar, pero el pueblo lo va a decidir a final de cuentas.

Yo creo que hay muchos puntos que se tienen que seguir investigando. Hay muchas personas que están en Estados Unidos que están involucrando a otras personas y pues no le han dado el seguimiento, a lo mejor. A lo mejor están buscando a otras personas, como chivos expiatorios, para poder llegar a otro lugar. No sé.

Bueno después de mi detención, arbitrariamente, que cometieron. El llegar a esas instalaciones, el estar encerrado, el no tener la libertad de salir de tu celda e ir nada más al baño. Se sentía bastante pesado, los primeros días fueron muy tristes. El ver a mi esposa allí en el penal. El ver a mis hijos, que vinieron de Monterrey, donde están estudiando, dar una declaración, el ver a mis padres a mis hermanos, a mi suegra, a toda la gente que se acercaba allí para darme una palabra de apoyo. Era triste verlos, pero igualmente satisfactorio ver que tenía el apoyo de mucha gente.

Los primeros días fueron muy lentos, muy despacio se pasaban, fueron tristes. Y ya posteriormente te vas haciendo a la idea de que están adentro de ese penal, tienes que comer, tienes que pensar positivamente, tienes que empezar a leer, tienes que escuchar alguna estación de radio; para que el día transcurra más rápido y poder irla pasando poco a poco.

Pues sí, cuando te dictan lo que es la orden de aprehensión, cuando te lo dicen; dices: espérenme ¿Por qué? Cuando querías que llegarán los días, por ejemplo, el 24 el día de cumpleaños de mi hija, el día 24 de diciembre, el día 25, el día 31. Afortunadamente tuve gente allí que me acompaño el día 25 y día 31, pero yo quería estar con mi familia. El cumpleaños de mi madre, el aniversario de bodas de mi señora y yo. Esos días eran cuando más decaído me sentía.

Primeramente, Dios. Seguido de mi esposa que venía y me visitaba los miércoles, el viernes y el domingo. Y mi familia que me llevaban saludos de muchas gentes de Allende. Estaba allí conmigo un rato, aproximadamente desde las 12 del día a las tres y media de la tarde que se acaba la visita. Esos eran los alientos que tenía, de estar esperando a que llegar mi visita y poder estar platicando de otras cosas

Confiaba en la Justicia Divina, y se cumplió

Bueno, eso creo que es un tema que podemos tratarlo directamente con los licenciados.

Los primeros días que llegue me asignaron, como iba a estar solo en el área de indiciados. No había ningún otro compañero, me pusieron a uno de los internos que está en el "rancho", como le dicen allí; en el lenguaje del Cereso: en el patio. Me lo asignan para que me acompañe de día y luego me asignan a otro que iba a estar acompañándome de noche. Pasé aproximadamente cinco días con ellos, posteriormente llegaron unos trasladados del penal de San Pedro de las Colonias, que llegaron a Piedras Negras, alrededor de 20, 21. Y de allí empecé a hacer más convivencia con esos compañeros.

Los días, ¿qué teníamos que hacer?, pues limpieza en las celdas, limpieza en los pasillos, limpieza en los baños, hay mucha limpieza allí en al área donde estábamos nosotros. Se maneja mucho lo que es la limpieza, se maneja mucho lo que es el respeto para los compañeros. Ya cuando estuvimos más gente, se pasaron más rápido los días. Después llegó el director y cambio a ciertos reclusos a lo que es el interior del penal; después de haber estado aproximadamente una semana en el módulo de iniciados; los pasan a lo que es el patio.

Y ya me cambiaron de compañero de celda. Yo te puedo decir que yo dormí en la parte alta del bunker, como le llaman, no tuve frío. Aunque las ventanas estén abiertas, porque no pueden tener frío; me dieron la oportunidad para colocar un plástico transparente, que cubría la ventana y cubría la reja. Y tenía dos colchas muy buenas, con esas dos colchas y unos calcetines gruesos; pues allí mitigue un poco lo que es el frío. Los cuatro grados bajo cero que tuvimos a finales de diciembre, aproximadamente, no recuerdo. Te puedo decir que fue una experiencia un poco dura, pero aprendí bastante de ello.

La lista, aproximadamente, la pasaban a las 06:45 de la mañana, seis y media. Posteriormente esperábamos que llegara el desayuno, nos daban lo que es el platón; nos daban huevo con papas o papas con salsa y frijoles. Terminábamos el desayuno y empezábamos en la limpieza de las celdas, tender la cama. Y ya posteriormente la limpieza de los baños, calentar el agua para bañarme y esperar a que se hicieran otra vez las 12 para que nos sirvieran lo que era la comida y luego, nos quedábamos otro rato allí platicando con los compañeros hasta las tres de la tarde que era la hora en la que nos servían la cena. Y pues a las cinco, seis de la tarde, ya iba otra vez el oficial, nos pasaba la lista y después de la lista, ya nos enviaban a cada uno de los módulos, de hecho, hay cuatro celdas allí y ya nos quedábamos otra vez dentro de la celda hasta el día siguiente a las seis de la mañana.

Yo nunca me sentí con un trato especial. Creo que fui tratado, tampoco me quise dar las ínfulas, por así decirlo; o la presunción de que yo era mejor que otro. Yo exactamente trabajaba igual que todos los demás.

En estos 86 días que estuve allí, aprendí muchas cosas. En primer lugar, a querer más a mi familia. A dejar los celulares, que nos causan mucho daño, dejarlos a un lado cuando tu estás platicando con la familia. Aprendí muchas historias de los compañeros que estuvieron allí conmigo, historias a veces muy desgarradoras, hay una desintegración familiar muy fuerte a nivel internacional, no nada más México es el que tiene ese tipo de problemas. Platicaba con ellos, con algunas personas que habían matado a otras personas y estaban muy arrepentidas. Tuve mucha relación con los presos, platicaba con ellos y aprendí bastante; y creo que es una experiencia muy dolorosa, que no se la deseo absolutamente a nadie; pero al final de cuentas me enseñó algo.