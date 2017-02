Asegura Trump que bajará costo del muro

El presidente de EU, Donald Trump, aseguró hoy que las estimaciones en la prensa de que el coste de un muro con México será alto están equivocadas porque "el precio bajará muchísimo".

"Estoy leyendo que el gran MURO fronterizo costará más de lo pensado por el Gobierno, pero aún no estoy implicado en negociaciones o el diseño. Cuando lo haga, tal y como pasó con el caza F-35 o el programa del Air Force One, el precio bajará MUCHÍSIMO", escribió el mandatario utilizando mayúsculas para dar énfasis.

